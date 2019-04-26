استمرار القصف العشوائي على طرابلس والأمم المتحدة تحث على حماية المدنيين

وأفاد ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمين العام، باستمرار تدهور الوضع الإنساني في طرابلس مع مواصلة القتال العنيف، بما في ذلك في المناطق المأهولة بالسكان. وقال في مؤتمره الصحفي اليومي في المقر الدائم بنيويورك:

"الليلة الماضية، أطلقت الصواريخ وقذائف الهاون على الأحياء السكنية في المدينة. شرد حوالي 39 ألف شخص حتى الآن، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. ويجرى التحقق من الخسائر المدنية."

وأضاف دو جاريك أن المدنيين في المناطق المتأثرة بالصراع يعانون من انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه نتيجة للبنية التحتية المدمرة، في حين يعرقل بشدة الوصول إلى المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود.

من ناحيته، شدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا على ضرورة حماية المدنيين في مناطق النزاع كما ينص القانون الإنساني الدولي. وقال إن المدنيين في بعض مناطق طرابلس، بمن فيهم النازحون واللاجئون والمهاجرون وذوو الاحتياجات الخاصة، يواجهون تحديات ومخاطر متزايدة تهدد حياتهم.

وأضاف المكتب أن "الهجمات المباشرة على المدنيين تعامل باعتبارها جريمة حرب".



في مناطق النزاع في #طرابلس #ليبيا، يواجه المدنيون - بمن في ذلك النازحون واللاجئون والمهاجرون وذوو الاحتياجات الخاصة - تحديات ومخاطر متزايدة تهدد حياتهم. حمايتهم تعد أمراً ملزماً وفقاً القانون الدولي الانساني

تعامل الهجمات المباشرة على المدنيين باعتبارها جريمة حرب#ليسوا_أهدافاً pic.twitter.com/RNMMot8htv — OCHA Libya (@OCHA_Libya) April 26, 2019

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد رحبت بإجلاء 650 لاجئا ومهاجرا من مركز الإيواء في قصر بن غشير، بعد إصابة عشرات الأشخاص في المركز يوم الثلاثاء جراء أعمال العنف.

وقالت البعثة إن عملية الإجلاء تمت بجهود مشتركة بينها ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، وتعاون جيد من مختلف الأطراف على الأرض.

ترحب بعثة الأمم المتحدة بإجلاء 650 لاجئ ومهاجر من مركز الإيواء في قصر بن غشير. كانت عملية الاجلاء ممكنة بتضافر جهود البعثة ووكالات الأمم المتحدة والتعاون الجيد من الأطراف المختلفة على الأرض في ظل الوضع الأمني المتدهور والمواجهات جنوب طرابلس. pic.twitter.com/ZareB93BkB — UNSMIL (@UNSMILibya) April 25, 2019

ولكن ما زال أكثر من ثلاثة آلاف لاجئ ومهاجر محاصرين في سبعة مرافق حول طرابلس، بحسب المتحدث الرسمي.

