متحدث الأمين العام: نتوقع أن تواصل الولايات المتحدة التزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة

وقال المتحدث الرسمي ستيفان دو جاريك إن إصدار التأشيرات "مسؤولية الدولة المضيفة،" مؤكدا من جديد على أن "هناك اتفاق مقر ساري المفعول مع الولايات المتحدة، ونأمل بشدة أن يحترموا هذا الاتفاق، وقد سمعنا وزير الخارجية يقول إنه سيحترم هذا الاتفاق".

ووفقا لتقارير صحفية اليوم، اتخذت الولايات المتحدة تدابير بإلغاء تأشيرة المدعية العامة الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية، ردا على تحقيقاتها بشأن جرائم حرب يحتمل أن قوات الولايات المتحدة قد ارتكبتها في أفغانستان. وقد نقلت التقارير في 15 مارس عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قوله بأن "الولايات المتحدة ستنفذ هذه التدابير بما يتفق مع القانون المعمول به، بما في ذلك التزاماتنا بموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة."

هذا وقد أكد مكتب المدعية العامة أن سلطات الولايات المتحدة قد قامت بالفعل بإلغاء تأشيرة فاتو بنسودا لدخول الولايات المتحدة، وقال تصريح صحفي من مكتبها إننا "نفهم أنه لا ينبغي أن يكون لذلك تأثير على سفر المدعية العامة إلى الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة،" بما في ذلك تقديم إحاطات منتظمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكد التصريح الصحفي أن مكتب المدعية العامة يتمتع بولاية مستقلة ومحايدة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن المدعية العامة "ستواصل أداء هذا الواجب القانوني بأقصى قدر من الالتزام والكفاءة المهنية، ودون خوف أو محاباة،" حسب البيان.