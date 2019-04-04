شباب وشابات من لبنان ومصر والسعودية يطلقون ابتكارات خضراء

وبحسب بيان صحفي صادر عن الجهات المنظمة، فقد استهدفت المسابقة طلاب الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهدفت إلى تحفيز وتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال، وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعات لإحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتهم من خلال معالجة القضايا والتحديات البيئية عن طريق الابتكار الاجتماعي والتكنولوجي، والمساهمة في تحقيق أهدافهم الاقتصادية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأفاد البيان باستقبال 129 مشاركة من 11 دولة عربية، تأهلت 107 منها للمشاركة في المسابقة، مشيرا إلى تشكيل لجنة مؤلفة من خبراء من الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو في البحرين، حيث قامت اللجنة بتقييم مدى الابتكار في كل مشروع والنظر في خطة العمل المقدمة وبناء على ذلك تم اختيار ثلاثة فائزين "بعد عملية تقييم صارمة."

المركز الأول، والذي تبلغ جائزته 10 آلاف دولار، حصل عليه فريق Mushtic من لبنان والمكون من ثلاثة طلاب جامعيين عن مشروعهم في تصنيع مواد طبيعية تستخدم بدلا من المواد البلاستيكية التي تصنع من مشتقات النفط صعبة التحلل، مثل الستايروفوم. وتتمتع هذه المادة المصنعة بكافة الخصائص المماثلة التي تؤهلها للاستخدام في مواد التغليف الوقائي والعزل الحراري والتطبيقات الصوتية والتحمل الحراري والمائي.

أما جائزة المركز الثاني والتي بلغت 7 آلاف دولار فقد منحت لفريق Backbenchers من مصر والذي طور طريقة تستخدم نفايات البلاستيك والخشب لتطوير مركب ذي خصائص متميزة تتيح استخدامه في صناعات متنوعة. يتميز هذا المركب الشفاف والمصنوع من مواد معاد تدويرها بخصائص بصرية وميكانيكية فائقة مما يتيح استخدامه في العديد من الصناعات مثل البناء والطاقة الشمسية كما يمكنه أن يحل محل الألواح البلاستيكية الأخرى مثل الأكريليك وصفائح البولي.

فريق Underwater من المملكة العربية السعودية، حصل على جائزة المركز الثالث والبالغة 3 آلاف دولار عن مشروعه الذي يستخدم نظام تخزين تحت الماء لطاقة الهواء المضغوط الزائدة (UCAES). يقدم النموذج الأولي للمنتج حلا منخفض التكلفة وصديقا للبيئة في صناعته وكذلك في كيفية عمله. ويعمل النظام عن طريق ضخ الهواء في بالونات مثبتة تحت الماء حيث يتم تخزينها ويمكن إعادتها إلى السطح لدفع المولدات وقت الحاجة خلال أوقات زيادة الطلب على الطاقة.

UNIDO ITPO Bahrain مسابقة الابتكارات الخضراء التي أطلقها المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا ومكتب اليونيدو للاستثمار وتعزيز التكنولوجيا في البحرين في ديسمبر/كانون الأول 2018 بدعم ورعاية مصرف الطاقة الأول في البحرين.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سامي ديماسي المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا للأمم المتحدة للبيئة على أهمية دعم الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاستثمار في ابتكاراتهم لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة في المنطقة. كما سلط الضوء على إيمان الأمم المتحدة للبيئة بقدرات الشباب وأهمية بناء الشراكات مع القطاع الخاص للعمل معا على إطلاق برامج شبيهة للمسابقة بشكل مستمر.

وقد أشاد الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين بالشباب والشابات العرب الذين شاركوا في المسابقة، معربا عن تقديره لجودة الابتكارات المقدمة. كما أكد على أهمية الاستثمار في الكفاءات الشابة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد على التزام اليونيدو والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار نحو إطلاق روح ريادة الأعمال والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودعم مثل هذه المبادرات المتعلقة بمجال الاقتصاد الأخضر.

وتحدث السيد فواز الجودر الرئيس التنفيذي للعمليات نيابة عن مصرف الطاقة الأول ورئيسه التنفيذي السيد محمد شكري غانم معربا عن اعتزاز المصرف لرعاية مسابقة الابتكارات الخضراء التي تهدف إلى تحفيز وإطلاق روح المبادرة والابتكار بين طلاب الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.