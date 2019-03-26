 

غير بيدرسون يجري مناقشات في الرياض مع هيئة التفاوض السورية 

© UNHCR/Andrew McConnell
سيدة تقف على شرفتة منزلها في حي الخالدة في مدينة حمص القديمة في سوريا. (مارس 2019)
26 آذار/مارس 2019
السلم والأمن

أجرى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في الرياض مناقشات مفصلة مع هيئة التفاوض السورية حول نفس القضايا التي ناقشها مع الحكومة السورية، وحول كيفية المضي قدما في عملية سياسية شاملة استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254. وأشار المبعوث الخاص إلى إحراز تقدم جيد. 

وخلال لقائه مع عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أعرب السيد بيدرسون عن تقديره لتأكيد الدعم السعودي لعملية سياسية سورية تيسرها الأمم المتحدة بناء على قرار مجلس الأمن 2254

 

ومن الناحية الإنسانية، أعربت الأمم المتحدة عن القلق إزاء استمرار ورود أنباء تفيد بوقوع إصابات بين المدنيين بسبب الأعمال العدائية في الجزء الشمالي الغربي من سوريا.  

وخلال حديثه في المؤتمر الصحفي اليومي، أفاد ستيفان دو جاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة بمقتل طفلين وجرح عدد من المدنيين، اليوم الثلاثاء، نتيجة قصف مدفعي على مدرسة ابتدائية في بلدة الشيخ إدريس، داخل المنطقة منزوعة السلاح في الريف الشرقي لمحافظة إدلب.  

وأشار دو جاريك إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما، أمس الاثنين، وإصابة ثلاثة أشخاص إثر قصف على المنطقة المنزوعة السلاح في ريف حلب، مجددا دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف لوقف جميع الانتهاكات والالتزام بالقانون الإنساني الدولي. 

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