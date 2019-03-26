غير بيدرسون يجري مناقشات في الرياض مع هيئة التفاوض السورية 

وخلال لقائه مع عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أعرب السيد بيدرسون عن تقديره لتأكيد الدعم السعودي لعملية سياسية سورية تيسرها الأمم المتحدة بناء على قرار مجلس الأمن 2254.

عقدت اجتماعا قيما مع وزير الدولة السعودي عادل الجبير. أقدر تأكيده على دعم السعودية لجهود الأمم المتحدة لتيسير عملية سلام سورية وفقا للقرار ٢٢٥٤. — UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) March 24, 2019

ومن الناحية الإنسانية، أعربت الأمم المتحدة عن القلق إزاء استمرار ورود أنباء تفيد بوقوع إصابات بين المدنيين بسبب الأعمال العدائية في الجزء الشمالي الغربي من سوريا.

وخلال حديثه في المؤتمر الصحفي اليومي، أفاد ستيفان دو جاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة بمقتل طفلين وجرح عدد من المدنيين، اليوم الثلاثاء، نتيجة قصف مدفعي على مدرسة ابتدائية في بلدة الشيخ إدريس، داخل المنطقة منزوعة السلاح في الريف الشرقي لمحافظة إدلب.

وأشار دو جاريك إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما، أمس الاثنين، وإصابة ثلاثة أشخاص إثر قصف على المنطقة المنزوعة السلاح في ريف حلب، مجددا دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف لوقف جميع الانتهاكات والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.