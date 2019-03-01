الأمم المتحدة تدعو المانحين إلى مواصلة دعم الخدمات المنقذة للحياة في سوريا

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد الفتيات والفتيان السوريين غير الملتحقين بالمدارس يزيد عن المليونين. وقال إن الناس استنفدوا مواردهم، فيما يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.

وقال المكتب إن النزوح ما زال سمة مميزة للأزمة السورية، إذ يقدر عدد المشردين داخليا بـ6.2 مليون شخص، وعدد اللاجئين بأكثر من 5.6 مليون.

وقد تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من الوصول إلى حوالي 5.5 مليون شخص شهريا، خلال العام الماضي، بالمساعدات الإنسانية.

وتناشد الجهات العاملة في المجال الإنساني، المانحين مواصلة دعمهم للخدمات المنقذة للحياة والحماية وسبل كسب الرزق لأكثر من 11 مليون شخص.