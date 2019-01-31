 

الأمم المتحدة: قطاع غزة لا يزال يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة

© Photo by OCHA
يحيى، طفل مريض من غزة، أثناء عملية غسيل الكلى في مستشفى الرنتيسي. شباط/فبراير 2018.
31 كانون الثاني/يناير 2019
السلم والأمن

ما زال قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، فيما يلاقي النظام الصحي صعوبات في مواجهة العدد الكبير من الإصابات بعد التظاهرات التي استمرت طوال أشهر على طول السياج الحدودي مع إسرائيل، وذلك حسب أحدث تقارير الأمم المتحدة عن الأوضاع الإنسانية هناك.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن عام 2018 شهد مقتل 180 فلسطينيا وإصابة أكثر من 23 ألفا و300 شخص. وقال إنه "بالإضافة إلى نقص الإمدادات الطبية، يواجه النظام الصحي أيضا مخاوف شديدة بشأن الطاقة" مع تعطّل تقديم الخدمات الصحية في بعض المستشفيات والعيادات. وقال إنه حتى نهاية العام المنصرم، كانت "نسبة 42% من الأدوية الأساسية قد وصلت مخزوناتها إلى الصفر".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد رحب بمساهمة بلغت حوالي 20 مليون دولار من دولة قطر، وذلك ضمن برامج "النقد مقابل العمل" في غزة.

 

وقال السيد ستيفان دو جاريك إن "الأمم المتحدة تأمل أن يساعد هذا الدعم القطري على التخفيف من بعض الصعوبات العاجلة" التي تواجهها الأرض الفلسطينية المحتلة. ودعا إلى "تقديم الدعم المستمر لشعب غزة،" إذ ستكون هناك حاجة إلى 148 مليون دولار أخرى، لأنشطة النقد مقابل العمل خلال عام 2019."

 

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