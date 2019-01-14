الأمم المتحدة تبدي الحزن لمقتل رئيس بلدية بولندي مناصر للمهاجرين واللاجئين

ووصفت المفوضية أداموفيتس بأنه قائد شجاع، وكان مثالا على كيفية مساعدة اللاجئين والمهاجرين على الاندماج.

وقال مونتسيرات فيكساس فيهي الممثل الإقليمي لمفوضية شؤون اللاجئين لوسط أوروبا إن أداموفيتس تلقى رسائل كراهية بسبب مواقفه المساندة للاجئين، ولكنه لم يضعف في عقيدته المؤمنة بأن الاندماج الذي يجلب مواهب ومهارات ولغات وألوانا وعقليات جديدة، هو مكسب لمدينته.

وقد أطلق باول أداموفيتس "نموذج إدماج المهاجرين" في مدينته بعد اجتماعه مع البابا فرانسيس عام 2016، وكان النموذج ملهما لمدن بولندية أخرى.