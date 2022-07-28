خبير أممي يشيد بكرم بولندا تجاه اللاجئين الأوكرانيين ويحث على إنهاء عمليات الصد ضد المهاجرين الآخرين

جاء ذلك في بيان اليوم الخميس، في ختام زيارة رسمية أجراها إلى بولندا وبيلاروس، في الفترة الواقعة بين 12- 25 تموز/يوليو 2022. وتتعلق الزيارة إلى بيلاروس بالوضع على الحدود بين البلدين.

وعبر عن إعجابه بالدعم الكبير الذي قدمته حكومة بولندا لعدد كبير من اللاجئين الفارين من أوكرانيا "في هذه الفترة العصيبة."

وفي الوقت نفسه، أشاد السيد غونزاليز موراليس بالمواطنين البولنديين الذين أظهروا كرمهم وتضامنهم مع اللاجئين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن "أكثر من مليوني لاجئ يقيمون حاليا في بولندا ويتم استضافة معظمهم كضيوف في منازل خاصة من قبل الشعب البولندي".

وأضاف: "هذا يفسر سبب عدم رؤيتي لمخيمات اللاجئين في بولندا".

© UNICEF/Tom Remp في 5 آذار/مارس 2022، وصل الأطفال والعائلات إلى بيرديشتة، بولندا، بعد عبور الحدود من أوكرانيا، هربًا من الصراع المتصاعد.

الكيل بمكيالين"

ولكن مع ذلك، أشار المقرر الخاص إلى أنه بينما يتلقى اللاجئون الأوكرانيون دعما جيدا، بشكل عام، فإن واقع المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين من بلدان أخرى يبدو مختلفا للغاية.

"حتى بالنسبة لأولئك الذين فروا من الحرب نفسها، على الرغم من قبولهم جميعا للدخول إلى بولندا وتلقيهم مساعدة من الدولة، فإن رعايا الدول الثالثة ليسوا محميين بموجب نفس الإطار القانوني. أولئك الذين يعانون من نقاط ضعف محددة، بما في ذلك المقيمون بصفة غير قانونية، يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على تصاريح الإقامة والمأوى المناسب".

وأعرب الخبير الأممي عن القلق من أن "أسلوب الكيل بمكيالين هذا قد أدى إلى الشعور بالتمييز بين مواطني الدول الثالثة".

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت السلطات البولندية ومئات وآلاف من المواطنين البولنديين العاديين إجراءات فورية لحماية ومساعدة وإدماج اللاجئين الأوكرانيين.

اعتمد البرلمان قانونا خاصا يمنح المواطنين الأوكرانيين وأزواجهم، المساواة في الوصول إلى سوق العمل البولندي، والرعاية الصحية، والحق في التعليم والمزايا الاجتماعية الأخرى.

© UNICEF/Tom Remp بعد عبور الحدود من أوكرانيا، عائلات أوكرانية تصل إلى بيرديستشه في بولندا هربا من الصراع المتصاعد في بلادها.

ضرورة وضع خطط واقعية

سهلت السلطات الوطنية والمحلية، بالتعاون الوثيق مع حرس الحدود البولندي والخدمات العامة الأخرى ذات الصلة، عبور الحدود بسرعة، ووفرت التنقل المجاني، والمساعدة الإنسانية، والمساعدات الطبية للاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب.

وقال السيد غونزاليس موراليس إن الحكومة البولندية التزمت التزاما قويا بعدم ترك أي لاجئ أوكراني بلا مأوى. ولكنه مع ذلك، حذر من أنه بما أن نموذج الإسكان الحالي لهؤلاء اللاجئين يعتمد بشدة على سخاء الأفراد والجهات المانحة الخاصة، فمن الأهمية بمكان إجراء تقييم بشأن استدامته.

وحذر من أنه "خلال فصل الشتاء، يمكن أن يتأثر وضع الإسكان بتحديات متعددة الأوجه، بما في ذلك نقص الطاقة والتضخم وشعور المضيفين بالإرهاق أو الإحباط وقد ضحوا بالفعل بمساحاتهم الخاصة لأشهر".

وشدد على ضرورة وضع خطط واقعية لضمان التزام الحكومة البولندية القوي تجاه اللاجئين الأوكرانيين.

"ينبغي على بولندا أيضا تحديد المساعدة المطلوبة من المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي".

كما قام المقرر الخاص بتقييم حالة المهاجرين على الحدود البولندية والبيلاروسية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن المنطقة هادئة نسبيا مقارنة بالشتاء الماضي، إلا أن بعض المهاجرين، بمن فيهم الوافدون الجدد، لا يزالون عالقين بين الحدود ويتعرضون للعنف والصد من كلا الجانبين.

© IOM/Muse Mohammed الآلاف من الأوكرانيين يبحثون عن الأمان في بولندا الدولة المجاورة.

ضرورة الإفراج الفوري عن الأطفال

على الجانب البيلاروسي، كان المهاجرون عرضة للاحتجاز في مركز لوجستي مؤقت مغلق. على الجانب البولندي، لا يزال الأطفال المهاجرون وممن لديهم عائلات والنساء الحوامل محتجزين في مرافق الهجرة المغلقة.

"لا ينبغي حبس الأطفال وغيرهم من الأفراد المستضعفين لمجرد وضعهم كمهاجرين. إن خيارات الاستقبال والرعاية البديلة موجودة في بولندا. أحث السلطات المعنية على الإفراج الفوري عن الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال مع أسرهم والنساء الحوامل والأفراد المصابين بأمراض عقلية في ووضعهم في مرافق مفتوحة".

وحث المقرر الخاص بيلاروس وبولندا والاتحاد الأوروبي على التواصل والحوار حول الوضع على الحدود المشتركة. وأضاف:

"الأهم من ذلك، يجب عليهم تجنب أي خسائر أخرى في الأرواح، ووقف عمليات الصد، وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين".

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*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.