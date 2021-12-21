مفوضية حقوق الإنسان تدعو بولندا وبيلاروس إلى "وقف ممارسات" تُعرّض اللاجئين والمهاجرين للخطر

وتأتي الدعوة في أعقاب زيارة أجراها فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى بولندا بين 29 تشرين الثاني/نوفمبر و3 كانون الأول/ديسمبر.

وفي مؤتمر صحفي من جنيف، قالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، للصحفيين: "نشكر الحكومة البولندية على تعاونها والحوار المستمر، على الرغم من أن الفريق لم يُمنح حق الوصول إلى المنطقة الحدودية المحظورة. بيلاروس بكل أسف لم تقبل طلب الزيارة."

وأضافت أن الفريق التقى بمسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني، من بين آخرين، وأجرى 24 مقابلة مع 31 شخصا – تسع نساء، فتاة واحدة، تسعة رجال، وخمس عائلات – كلهم وصلوا إلى بولندا عبر بيلاروس بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وقالت ثروسيل: "أولئك الذين تمت مقابلتهم وصفوا الظروف القاسية على جانبي الحدود، حيث لم يحصلوا على الطعام والماء النظيف والمأوى، أو حصلوا عليه بشكل محدود، وغالبا في ظل درجات حرارة شديدة البرودة."

مبالغ باهظة مقابل الغذاء والماء

وقالت ثروسيل إن غالبية الأشخاص قالوا إنهم تعرّضوا للضرب أو التهديد من قبل قوات الأمن عندما كانوا في بيلاروس، كما زعموا أن قوات الأمن البيلاروسية أجبرتهم على عبور الحدود، وزوّدتهم بمعلومات بشأن موعد ومكان العبور ومنعت الناس من مغادرة الحدود للعودة إلى مينسك.

وقال العديد ممن تمت مقابلتهم إن قوات الأمن البيلاروسية طلبت مبالغ باهظة مقابل الغذاء والماء.

وأضافت ثروسيل تقول: "ندعو بيلاروس إلى إجراء تحقيقات كاملة في هذه الادعاءات المزعجة، والتي تشمل الإكراه وسوء المعاملة، ووضع حد فوري لمثل هذه الممارسات."

كما استمع فريقنا للعديد من التقارير بشأن أشخاص تمت إعادتهم فورا وتلقائيا إلى بيلاروس من بولندا، بمن فيهم أطفال وأفراد قالوا إنهم التمسوا الحماية الدولية.

منطقة حدودية محظورة

أشارت الناطقة باسم مفوضية حقوق الإنسان إلى أن الممارسات المتكررة من قبل البلدين لدفع الناس إلى الحدود أو عبرها، ذلك يعني أن العديد من اللاجئين والمهاجرين الذين قابلهم الفريق عبروا الحدود عدة مرات في كلا الاتجاهين.

أدى الوصول المقيّد أيضا إلى خلق فجوة معلوماتية كبيرة، مما أثار مخاوف بشأن الشفافية والمساءلة -- ليز ثروسيل

كما تحتجز بولندا بشكل منهجي المهاجرين واللاجئين الذين لم تتم إعادتهم إلى بيلاروس. وقال العديد ممن قوبلوا إنهم لم يتلقوا رعاية صحية بدنية ونفسية مناسبة أثناء الاحتجاز، وكان الاتصال مع العالم الخارجي محدودا، بما في ذلك مع المحامين المستقلين ومراقبي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت ثروسيل: "نذكّر بولندا بأن الاحتجاز يجب أن يكون تدبيرا استثنائيا يتم اللجوء إليه كملاذ أخير، وألا يُستخدم إلا لفترة محدودة من الوقت، إذا استُخدم ذلك على الإطلاق."

وبموجب قانون "حماية الحدود" البولندي، لا تزال المنطقة الحدودية محظورة. وأشارت ثروسيل إلى أن عدم قدرة منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية والمحامين والإعلام على الوصول أمر مقلق للغاية: "أدى الوصول المقيّد أيضا إلى خلق فجوة معلوماتية كبيرة، مما أثار مخاوف بشأن الشفافية والمساءلة."

بموجب التشريع البولندي الحالي، يمكن إعادة الأشخاص الذين يدخلون عبر المعابر الحدودية غير الرسمية على الفور. وقالت ليز ثروسيل: "ندعو بولندا إلى مراجعة هذا التشريع وإجراء تقييمات فردية هادفة بدلا من ذلك، لتحديد احتياجات الحماية الفردية، بما يتماشى مع المحظورات المنصوص عليها في القانون الدولي للإعادة القسرية والطرد الجماعي."

حالات من المضايقة والترهيب

وقالت ثروسيل إن الفريق سمع أيضا بالظروف الصعبة التي يعمل فيها أولئك الذين يدعمون اللاجئين وغيرهم من المهاجرين والصحفيين الذين يتابعون الوضع – بما في ذلك حالات المضايقة والترهيب.

وتابعت تقول: "في جوّ يسوده التركيز على الأمن وتغذية الروايات المعادية للمهاجرين، يتم اتخاذ ممارسات وخيارات سياسية على الجانبين تنتهك حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين. لذلك، نحث مرة أخرى بيلاروس وبولندا على ضمان أن تكون حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين في صميم أعمالهما."

يجب على البلدين "وقف ممارساتهما"

كما أشارت إلى أن مكتب حقوق الإنسان يحث السلطات في البلدين على السماح بوصول الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان إلى المناطق الحدودية، بالإضافة إلى الصحفيين والمحامين والممثلين عن المجتمع المدني، كما يحث السلطات على وقف ممارساتهما التي تعرّض اللاجئين والمهاجرين للخطر.

وشددت على أهمية تعزيز آليات المساءلة بما في ذلك من خلال إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة، لضمان امتثال القوات الأمنية امتثالا كاملا لالتزامات حقوق الإنسان.

وقالت في ختام البيان: "كما نذكّر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالالتزامات بدعم حقوق الإنسان على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لضمان احترام حقوق الإنسان للمهاجرين وحمايتها بما يتماشى مع القانون الدولي."