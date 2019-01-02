الإغاثة مستمرة في شمال سوريا على الرغم من تحديات السيول

وذكر فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن نحو 18 ألف شخص قد تضرروا بذلك الوضع في أكثر من 60 تجمعا غير رسمي للنازحين في شمال غرب سوريا، وأن حوالي 3000 خيمة قد لحقت بها أضرار جسيمة.

ونقل الكثير من المتضررين إلى المدارس والمساجد والمساكن القريبة والمخيمات الأخرى. وشجع من تأثروا بالسيول على الانتقال مؤقتا إلى مراكز استقبال والمخيمات التي تتوفر بها الخدمات.

وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بحالة الطرق، بسبب السيول، إلا أن فرق العمل الإنساني توفر الإغاثة، بما في ذلك الخيام العائلية، في عدد من تجمعات النازحين في المنطقة.