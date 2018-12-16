"ضوء أسود" عرض مسرحي لمواجهة العنف ضد المرأة في غزة

وتلا العرض المسرحي الذي عكس واقع النساء الفلسطينيات في قطاع غزة والصعوبات التي تواجههن، عرض لقصص ناجيات من العنف.

مخرج المسرحية ونائب المدير الفني لمؤسسة أيام المسرح محمد الهسي أوضح طبيعة الفعالية وقال:

"الفعالية هي ضمن حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والمبني على النوع الاجتماعي، هناك مجموعة من الفعاليات كانت بدايتها عرض مسرحية بعنوان "ضوء أسود" وبعد ذلك نساء يتحدثون عن تجاربهم بنظام TED talks وقصصهن الشخصية، وأين وصلن في تجارب حياتهن."

مسرحية "ضوء أسود" عالجت دورة حياة النساء في المجتمع الفلسطيني.

”مسرحية "ضوء أسود" تتحدث عن قضايا سيدات في ثلاث مراحل، الأولى مرحلة الصبايا وهن يعشن بكامل حريتهن وينتظرن، المرحلة الثانية هي مرحلة الانتظار، وهي انتظار الخطوبة والزواج وكيف تكون الحياة بشكل وردي، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الزواج، وكيف يكون وضع السيدة عندما تتزوج، وكيف تكون هناك أعباء وحمل كبير، والحياة الزوجية لن تكون عملية مشاركة وإنما هي شخص مقابل شخص، وخدمة مقابل خدمة."

ضوء أسود تحكي عن كل الآثار التي تعيش بداخلنا والتي نخاف التحدث عنها، ومن خلال "الضوء الأسود" فإننا نستلهم الضوء الذي يضيء لنا حياتنا وكيف نفكر ونراجع أنفسنا من جديد، وماذا نحتاج، وإلى أين نريد الوصول."

ممثل اليونسكو في فلسطين لودوفيكو فون كالابي أبدى إعجابه الشديد بالعرض المسرحي، ومدى تأثره بقصص السيدات اللاتي كن على خشبة المسرح وقال:

" في غزة، على وجه التحديد، هناك الكثير من القصص والأصوات التي لم تسمع بعد. وشعرنا بالحاجة إلى دعم مشاركة القصص هذه كجزء من حملة Hear me too. العرض المسرحي كان رائعاً جدا. وبالرغم من أنه كان باللغة العربية، وللأسف فإن لغتي العربية ليست بالقدر الذي يمكنني من فهم ما يقال في العرض، ولكن حتى بدون الترجمة، لقد بهرني العرض، كان مميزاً، وذلك بسبب أن الممثلات لم يشاركن فقط بمجرد إفادات ونصوص وإنما بقصص حقيقية بطريقة قوية، لقد تأثرت كثيراً."

القضايا الحساسة تصعب معالجتها في أماكن أخرى.

"يهدف النشاط اليوم إلى إتاحة الفرصة للناجيات من العنف بهدف مشاركة قصصهن من خلال المسرح. لمعالجة بعض القضايا الحساسة نحن بحاجة إلى وسائل أكثر إبداعا، والمسرح وسيلة قوية جداً، فمن خلاله يمكن مشاركة قصص حساسة، وبطريقة تمس الجمهور وتشعره بالحاجة إلى فعل شيء من أجل التغيير."

تعدد وتنوع الأنشطة الملهمة للسيدات من قبل المؤسسات المختلفة بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، وكذلك مشاركة الرجال في الفعاليات قد يؤثر إيجابا ويعزز العمل من أجل الوصول إلى مجتمع خال من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

حازم بعلوشة، أخبار الأمم المتحدة، غزة