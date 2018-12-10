اعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة في مراكش

وقال غوتيريش إن الاتفاق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة الدول، يضع إطار عمل للتعاون الدولي يعد مهما للغاية فيما يواجه العالم التحديات الهائلة للهجرة.

وأضاف غوتيريش أن الهجرة كانت حاضرة دائما عبر التاريخ، وأسهمت في الثراء والازدهار والتنمية على المستوى الدولي. وأشار إلى أن 80% من حالات الهجرة قد تمت بشكل آمن ومنظم.

ولكنه شدد على ضرورة عدم نسيان المآسي التي تحدث كل يوم على طرق الهجرة الخطرة في الصحراء والبحار، عندما يضع من يبتغون مستقبلا أفضل حياتهم في أيدي مهربين ومتاجرين ينتهكون حقوقهم.

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