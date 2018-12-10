مبادرة أندية اليونسكو بمصر لرفع الوعي البيئي والثقافي بين طلاب المدارس

فاز «نادي اليونسكو» بمدرسة الشهيد حسن كامل الثانوية بالغردقة في مصر بجائزة التميز البيئي على مستوى الوطن العربي، في المسابقة التي تنظمها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
وتعمل أندية اليونسكو علي دعم المثل العليا لليونسكو ونشرها في مختلف الأوساط. وتقوم بأنشطة تتعلق مباشرة بمثل المنظمة ومبادئها. وقد أقيم أول نادٍ لليونسكو في مدينة سنداي باليابان في 19 تموز (يوليو) 1947. وبعد ذلك بعامين، أي سنة 1949، أنشئت رابطة الطلاب اللبنانيين التابعة لليونسكو.
وفي مصر يبلغ عدد أندية اليونسكو أكثر من أربعين ناديا في المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.
وتوجد أندية اليونسكو في المدارس والجامعات، وهناك أندية أخرى: مثل أندية للراشدين، أندية ثقافية، وأندية اجتماعية.
وقد تختلف أنشطة نادي اليونسكو وفقا لفئة أعمار أعضائه، ونقطة اهتمامه المركزية وإلى حد كبير وفقاً للموارد المالية المتوفرة له.
وتتركز أنشطة أندية اليونسكو في:
- تنظيم منتديات ثقافية حول حقوق الإنسان، والديمقراطية، والبيئة، والتسامح، وغير ذلك.
- تنظيم معارض، ورحلات إلى مواقع تاريخية وذات تراث طبيعي، وغرس الأشجار وحماية البيئة، والاحتفال بالأعياد الدولية.
في التقرير التالي يلقي خالد عبد الوهاب مراسلنا بمصر الضوء على تجربة أندية اليونسكو بمحافظة البحر الأحمر: