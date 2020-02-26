المنظمة الدولية للهجرة بمصر تبدأ مرحلة جديدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية 

Khaled Abdul Wahab ورشة عمل حول كيفية مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

برعاية المنظمة الدولية للهجرة ومحافظة أسوان دشنت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، ورشة عمل حول كيفية مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك بحضور العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والعسكرية. وقال محافظ أسوان اللواء أشرف عطية "إن مواجهة الدولة لظاهرة الهجرة غير الشرعية مستمرة"، وأكد بأن مصر لم تشهد هجرة غير شرعية منذ أيلول/سبتمبر 2016، والذي يتوازى مع قيام وزارة الهجرة بتنفيذ مبادرة "مركب النجاة"، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، مع توعيتهم بمخاطر هذه الهجرة، ومضى قائلا:

"أرحب بالحضور جميعا، السفيرة نائلة جبر وممثل منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة والسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة. أرحب بكم في محافظة أسوان جوهرة النيل وعاصمة الشباب العربي والأفريقي، ويسعدني مشاركتكم في ورشة العمل التوعوية للسادة القضاة وأعضاء النيابات العامة والعسكرية ومحكمة النقض، بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل، لتعكس بذلك التعاون والتلاحم بين كافة مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات، ومنها الهجرة غير الشرعية باعتبارها ظاهرة ترتبط بتحديات البطالة والفقر. وفي هذا السياق، نفذت الدولة، ممثلة بوزارة الهجرة، مبادرة "مركب النجاة" لتوفير فرص العمل للشباب في المناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية مع التوعية بمخاطر هذه الهجرة".

Khaled Abdul Wahab نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان يفتتحان ورشة العمل

من جانبها قالت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر: "إن ورشة عمل مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تضم حلقات نقاشية مع القضاة والمستشارين عن الإطار القانوني لهذه الظاهرة، حيث إن هذه الدورات تسهم في تحديد خطة العمل والاستراتيجية التي تم وضعها لمكافحة تلك الظاهرة"، وأضافت:

"تأتي هذه الورشة وفقا للقانون الذي أنشئت من أجله اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تتكون من تسع وعشرين وزارة وهيئة، ونقوم اليوم بالتوعية ورفع الوعي في هذا الاتجاه مع وزارة العدل وهيئاتها المختلفة".

وتنسق المنظمة الدولية للهجرة مع عدة جهات، منها وزارت الخارجية والقوى العاملة والهجرة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما يقول ممثل المنظمة الدولية للهجرة في مصر السيد أندريا دابيتزي:

"بدأ مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر العمل في حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، وذلك منذ عدة أعوام. ونعمل بشكل متكامل على كافة المحاور، ومن أكثر من زاوية، وأول ما فعلناه تعرفنا على الفئة المستهدفة من الهجرة غير الشرعية من أجل تطوير الرسالة التي تناسبها. وأهم رسالة تقول إن الهجرة غير الشرعية فيها مخاطرة كبيرة. وكان يهمنا أن نتعرف على أفضل الطرق للتواصل مع فئة الشباب المستهدف. ومن هنا كان التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بتنظيم عدة أنشطة، لتوصيل هذه الرسائل عبر عدة محاور، منها الاستعانة بنجوم الفن والموسيقى والرياضة كنجوم كرة القدم مثل النجم حازم إمام الذي وجه رسالة للشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية لكي تصل إلى قطاع كبير من الشباب".

Khaled Abdul Wahab شارك العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والعسكرية في ورشة العمل حول كيفية مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وتستعين المنظمة الدولية للهجرة والجهات المعنية في دعم حملات التوعية بمخاطرة الهجرة وتداعياتها بنجوم الرياضة والفن كالنجم السابق لمنتخب مصر لكرة القدم حازم إمام.

ورشة العمل، التي استضافتها محافظة أسوان جنوب مصر برعاية المنظمة الدولية للهجرة، استهدفت التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والجهود المبذولة لمكافحتها.

من محافظة أسوان جنوب مصر خالد عبد الوهاب لأخبار الأمم المتحدة