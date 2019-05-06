التوعية بقضايا السكان والصحة الإنجابية حملة يتبناها صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشباب بمصر

جاءت هذه الأنشطة بالتزامن مع اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، للعمل على زيادة الوعي بقضايا السكان، وبشكل خاص النمو السكاني ومزايا الأسرة صغيرة الحجم.

تتمحور الأنشطة، حول ماراثون لمسافة 2 كم على كورنيش الأقصر، يتبعه حفل موسيقى لفريق هاي دام، والمينا وسحر الزغبي وياسمين زكي، كجزء من مبادرة الموسيقى من أجل التنمية التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، كما عرض بطل مصر في كرة القدم الحرة يوروك مهاراته بعد العرض.

UNDP/Roger Anis من فعاليات مبادرة "الوجهة مصر 2030" التي ينظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في محافظة الأقصر بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني. من فعاليات مبادرة "الوجهة مصر 2030" التي ينظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في محافظة الأقصر بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

مراسلنا في مصر خالد عبد الوهاب تابع فعاليات "وجهة مصر 2030" بمحافظة الأقصر وأعد التقرير التالي.

انتهى صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشباب والرياضة من الجولة الثالثة لأنشطته وجهة مصر 2030 في محافظة الأقصر، بدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع الاستراتيجية القومية للسكان، وبالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني. التقينا بعض الشباب المشاركين في هذه الفعاليات حيث عبروا عن مدي استفادتهم من المبادرة.

وتشمل المبادرة أنشطة شهرية تمتد على مدى ثلاثة أيام في جميع محافظات مصر للتوعية بمختلف القضايا التنموية، خاصة قضايا السكان والصحة الإنجابية، كما يقول ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور ألكسندر بوديروزا.

UNDP/Roger Anis من فعاليات مبادرة "الوجهة مصر 2030" التي ينظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في محافظة الأقصر بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني. من فعاليات مبادرة "الوجهة مصر 2030" التي ينظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في محافظة الأقصر بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

الأستاذ حسن نصر منسق مشروع وجهة نظر 2030 يقول إن أنشطة المشروع والمبادرة تشمل ورش عمل لبناء القدرات وعروضا مسرحية تتناول قضايا سكانية مختلفة، وتختتم المبادرة أنشطتها بزيارة المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر.

وتهدف المبادرة إلى حشد الشباب لمواجهة التحديات التنموية من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية والموسيقية ومبادرات بناء القدرات، كما يقول الدكتور حفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

UNDP/Roger Anis من فعاليات مبادرة "الوجهة مصر 2030" التي ينظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في محافظة الأقصر بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني. من فعاليات مبادرة "الوجهة مصر 2030" التي ينظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في محافظة الأقصر بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

أنشطة وجهة مصر 2030 ينفذها برنامج الأمم المتحدة للسكان بمشاركة العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومئات الشباب وتعمل على زيادة وعيهم بقضايا السكان، خاصة النمو السكاني.

من محافظة الأقصر جنوب مصر خالد عبد الوهاب لأخبار الأمم المتحدة.