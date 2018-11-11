الأمين العام يعرب عن قلقه إزاء حل البرلمان السريلانكي

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته للحكومة السريلانكية إلى ضمان السلام والأمن لجميع مواطنيها، والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والعدالة والمصالحة.
وأعرب الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، عن قلقه إزاء قرار الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا بحل البرلمان والانتقال إلى انتخابات برلمانية جديدة في 5 كانون الثاني / يناير المقبل.
وأكد غوتيريش على أهمية احترام العمليات والمؤسسات الديمقراطية وحل الخلافات وفقا لسيادة القانون والاجراءات القانونية.