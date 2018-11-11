الأمين العام يعرب عن قلقه إزاء حل البرلمان السريلانكي

وأعرب الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، عن قلقه إزاء قرار الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا بحل البرلمان والانتقال إلى انتخابات برلمانية جديدة في 5 كانون الثاني / يناير المقبل.

وأكد غوتيريش على أهمية احترام العمليات والمؤسسات الديمقراطية وحل الخلافات وفقا لسيادة القانون والاجراءات القانونية.

