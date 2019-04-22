 

أعضاء مجلس الأمن يدينون سلسلة الهجمات الإرهابية في سريلانكا 

UN Photo/Loey Felipe
علم سريلانكا يرفرف في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك
22 نيسان/أبريل 2019
السلم والأمن

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات سلسلة الهجمات الإرهابية المشينة والجبانة التي وقعت في كنائس وفنادق في سريلانكا والتفجيرات الثلاثة التي وقعت في أنحاء البلاد يوم عيد الفصح مما أدى إلى مقتل ما يقرب من 300 شخص وإصابة المئات بجراح. 

وفي بيان صحفي قدم الأعضاء تعازيهم الحارة لأسر الضحايا وحكومة سريلانكا، وأعربوا عن أمنياتهم بالشفاء العاجل والكامل للمصابين. 

وأكد أعضاء مجلس الأمن مجددا أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وشدد الأعضاء على ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية النكراء وتقديمهم إلى العدالة. 

 وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بشكل نشط مع حكومة سريلانكا وسائر السلطات ذات الصلة في هذا الصدد. 

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على أن الأعمال الإرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، بغض النظر عن دوافعها ومكانها وزمانها وهوية مرتكبيها. وشددوا على ضرورة أن تتصدى جميع الدول، بكل الوسائل وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى، للتهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين والناجمة عن الأعمال الإرهابية. 

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السلم والأمن

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