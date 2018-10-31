الأمين العام يعين غير بيدرسون مبعوثا خاصا لسوريا خلفا لدي مستورا

يتمتع بيدرسون بخبرة سياسية ودبلوماسية طويلة، إذ شغل مناصب حكومية وفي الأمم المتحدة، كان آخرها سفير النرويج لدى الصين منذ عام 2017، وممثلا دائما لبلاده لدى الأمم المتحدة بين عامي 2012 و2017.

وأعرب الأمين العام عن تقديره لدي مستورا لجهود ومساهماته في سبيل السعي لتحقيق السلام في سوريا.

وقد تولى بيدرسون منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بين عامي 2007 و2008، وكان ممثلا خاصا للأمين العام لجنوب لبنان (2005-2007)، كما رأس شعبة آسيا والمحيط الهادئ بإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية (2012-2017).

وبين عامي 1998 و2003 كان غير بيدرسون ممثلا للنرويج لدى السلطة الفلسطينية.

ولد بيدرسون في أوسلو في الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول 1955، وهو متزوج ولديه خمسة أبناء.