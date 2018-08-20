الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق نار مشروط بين الحكومة الأفغانية وطالبان

وحسبما قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان تاداميتشي ياماموتو في بيان صحفي "من شأن وقف إطلاق النار المتبادل أن يعزز احتمالات إجراء محادثات بين طرفي النزاع للتوصل إلى تسوية سياسية."

وشدد ياماموتو على أهمية اغتنام جميع الأطراف الفرصة من أجل التوصل إلى نهاية متفاوض عليها للنزاع، حتى يتمكن جميع الأفغان من التمتع بحياة، يتوقون إليها بشدة، يعمها السلام.

وأشار بيان البعثة إلى أن وقف إطلاق النار السابق، خلال الأشهر الماضية، أنقذ مئات الأرواح والعديد من المواطنين، كما أظهرت التحركات من أجل السلام رغبة الأفغان الشديدة في إنهاء النزاع.

وبينما دعت الأمم المتحدة إلى الحفاظ على هذا الزخم وعدم خذل هذه الرغبة الشعبية القوية في السلام، أكدت من جديد استعدادها للقيام بأي دور تطلبه أطراف النزاع لتحقيق سلام متفاوض عليه.