الأمم المتحدة تشيد بالتقدم على المسار الانتخابي في أفغانستان

الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان تاداميتشي ياماموتو قال إن التحضيرات لإجراء الانتخابات في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول تسير على الطريق السليم، وعلى الأطراف القيام بأدوارها المحددة لضمان الوفاء بالجداول الزمنية والظروف الضرورية.

وأكد التزام الأمم المتحدة بالعمل مع المؤسسات الأفغانية في تطبيق الإصلاحات لتعزيز الشفافية وبناء الثقة في العملية الديمقراطية، بما في ذلك تعزيز مشاركة النساء سواء بصفتهن مرشحات أو ناخبات.