الأمم المتحدة تشيد بالتقدم على المسار الانتخابي في أفغانستان

13 آب/أغسطس 2018
رحبت بـعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بالتقدم المحرز على مسار الانتخابات البرلمانية، بما في ذلك فحص سجلات المرشحين وغير ذلك من استعدادات لطبع بطاقات الاقتراع في الموعد المحدد. وقالت البعثة إن ذلك التقدم شهادة على نجاح ما وصفتها بالملكية الأفغانية للعملية الانتخابية.
الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان تاداميتشي ياماموتو قال إن التحضيرات لإجراء الانتخابات في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول تسير على الطريق السليم، وعلى الأطراف القيام بأدوارها المحددة لضمان الوفاء بالجداول الزمنية والظروف الضرورية.
وأكد التزام الأمم المتحدة بالعمل مع المؤسسات الأفغانية في تطبيق الإصلاحات لتعزيز الشفافية وبناء الثقة في العملية الديمقراطية، بما في ذلك تعزيز مشاركة النساء سواء بصفتهن مرشحات أو ناخبات.