أفغانستان: مقتل 85 مدنيا وجرح العشرات جراء العنف المرتبط بالانتخابات

ويشمل ذلك 277 ضحية مدنية، من بينهم 28 قتيلا و249 جريحا، في يوم الاقتراع وحده، أكثر من ثلث الضحايا المدنيين من الأطفال.

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تقريرا خاصا حول التأثير الحاد للعنف المرتبط بالانتخابات على المدنيين.

وأشارت نتائج تقرير البعثة إلى أن معظم العنف جاء من الحملة المتعمدة لجماعة طالبان لتعطيل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان.

ولا يقتصر التقرير على توثيق الأضرار التي لحقت بالمدنيين بسبب هجوم الطالبان العنيف على تعطيل الانتخابات فحسب، بل يسلط الضوء أيضا على نمط من عمليات الاختطاف والتهديد والترهيب والمضايقة التي تقوم بها حركة طالبان ضد المدنيين المؤيدين للانتخابات وأثناء الانتخابات.