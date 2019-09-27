أفغانستان: الأمين العام يحث على ضمان تمكين الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت

وجدد الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، التأكيد على أن أي أعمال عنف ضد العملية الانتخابية، بما في ذلك الهجمات الموجهة إلى مراكز الاقتراع وموظفي الاقتراع والناخبين، غير مقبولة، قائلا إنه "لا يوجد مكان للعنف أو التخويف أو الاحتيال".

ودعا الأمين العام جميع الجهات الفاعلة الرئيسية إلى الوفاء بمسؤوليتها من خلال دعم عملية انتخابية سلمية وذات مصداقية وشفافة وشاملة، مجددا التزام الأمم المتحدة بمواصلة مساعدة الشعب الأفغاني.