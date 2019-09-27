أفغانستان: الأمين العام يحث على ضمان تمكين الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت

27 أيلول/سبتمبر 2019
عشية الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع أصحاب المصلحة على ضمان تمكين الناخبين من النساء والرجال، من ممارسة حقهم في التصويت، قائلا إن ذلك يمثل أمرا بالغ الأهمية "لأن أفغانستان تسعى جاهدة لتعزيز نظام سياسي ديمقراطي وشامل."
وجدد الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، التأكيد على أن أي أعمال عنف ضد العملية الانتخابية، بما في ذلك الهجمات الموجهة إلى مراكز الاقتراع وموظفي الاقتراع والناخبين، غير مقبولة، قائلا إنه "لا يوجد مكان للعنف أو التخويف أو الاحتيال".
ودعا الأمين العام جميع الجهات الفاعلة الرئيسية إلى الوفاء بمسؤوليتها من خلال دعم عملية انتخابية سلمية وذات مصداقية وشفافة وشاملة، مجددا التزام الأمم المتحدة بمواصلة مساعدة الشعب الأفغاني.