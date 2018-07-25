الأمم المتحدة تدين الهجمات على المدنيين في سوريا

جاء ذلك في بيان أصدره منسق الشؤون الإنسانية في سوريا علي الزعتري، كرر فيه دعوة الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتجنبيهم تداعيات العنف والنزاع أينما كانوا.

يذكر أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي مستورا قد قدم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن الدولي حول أحدث التطورات على المسار السياسي، في مشاورات مغلقة هذا الصباح.