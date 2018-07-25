مجلس الأمن يؤكد دعمه للعملية السياسية السورية

جاء ذلك في بيان صحفي قرأه السفير السويدي أولوف سكوغ، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، بعد مشاورات مغلقة استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من دي مستورا.

ولدى قراءته البيان قال السفير السويدي للصحفيين:

"أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم القوي للعملية السياسية التي يقودها السوريون بتيسير من الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار المجلس رقم 2254. ودعا أعضاء المجلس الأطراف السورية إلى الانخراط بشكل بناء وبحسن نية وبدون شروط مسبقة مع المبعوث الخاص فيما يتعلق باللجنة الدستورية. وشدد الأعضاء، مرة أخرى، على الحاجة إلى ضمان الوصول الإنساني الآمن والعاجل وبدون عوائق والاحترام التام للقانون الإنساني الدولي."

ويجري دي مستورا مشاورات مع طائفة واسعة من السوريين في إطار سعيه لتشكيل اللجنة الدستورية وفق ما ورد في إعلان سوتشي.