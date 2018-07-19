اعتماد إعلان وزاري حول التنمية المستدامة بأغلبية كبيرة ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل

وأكد المسؤولون ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تسوية النزاعات ومنع نشوبها ومؤازرة الدول التي تمر بمراحل ما بعد النزاع. ودعوا إلى اتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات الفعالة، طبقا للقانون الدولي، من أجل "إزالة العقبات التي تحول دون تمام إعمال حق تقرير المصير بالنسبة للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي، والتي ما زالت تؤثر سلبا في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وفي بيئتها أيضا."

وجدد الإعلان الالتزام بالتنفيذ الفعال لخطة التنمية المستدامة، التي اتفق زعماء العالم على تحقيق أهدافها السبعة عشر بحلول عام 2030 لتحسين حياة البشر وحماية كوكب الأرض.

وأكد المسؤولون، الذين شاركوا في المنتدى، أن احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وعدم التمييز، أمر أساسي للالتزام بضمان عدم تخلف أحد عن ركب التقدم. وذكروا أن هذا الالتزام يشمل أيضا "احترام تنوع الأعراق والانتماء العرقي والتنوع الثقافي وتكافؤ الفرص".

كما أكدوا الالتزام بعالم يستثمر في أبنائه وشبابه، ويترعرع فيه كل طفل متحررا من جميع أشكال العنف والاستغلال.

الأمين العام أنطونيو غوتيريش أكد في كلمته على ضرورة إشراك الشباب في الجهود التنموية. وقال إن التعليم أداة حيوية لتمكين الشباب والنهوض بالمساواة بين الجنسين وتوفير العمل الكريم للجميع وتغيير طرق الإنتاج والاستهلاك والحياة.

وأكد الإعلان الوزاري الالتزام مجددا بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات والإعمال التام لحقوقهن. ودعا إلى تولي النساء القيادة ومشاركتهن الكاملة والفعالة في صنع القرار، بغية إنشاء مجتمعات شاملة للجميع ومستدامة وقادرة على الصمود.

تناول الإعلان الوزاري عدة قضايا مهمة، منها تغير المناخ، وجهود الحد من الكوارث، والحوار بين الثقافات والتنوع، ومشكلة عدم توفر الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء للكثيرين بأنحاء العالم، ودور العلم والتكنولوجيا في تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.

وتعهدت الدول بتكثيف جهودها واتخاذ ما يلزم من إجراءات جريئة من أجل التنفيذ الفعال لخطة عام 2030، وبناء مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود في كل مكان، وكفالة عدم تخلف أحد عن ركب التقدم.

نص الاتفاق الوزاري الصادر عن المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة.