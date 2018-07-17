مسؤول إماراتي: المشاركة في منتدى التنمية المستدامة اختبار للجهود الإماراتية

موقع أخبار الأمم المتحدة التقى السيد عبد الله الذي يشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال لوتاه إن تجربة الإمارات كانت مثار إعجاب من قبل الكثير من الدول المشاركة في المؤتمر الذي يمثل محفلا للدول لعرض تجاربها فيما يتعلق بالإنجازات التي حققتها والتحديات التي تواجهها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن المشاركة في المؤتمر تمثل اختبارا لبلاده لتتمكن من الوقوف على مدى نجاح تجربة بلاده والسعي لمعالجة جوانب القصور من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتبادل الخبرات معها.

وفي سؤال حول أهم النقاط التي حواها تقرير دولة الإمارات المقدم في المنتدى السياسي رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة، قال عبد الله إن التقرير اشتمل على عدد من الأجزاء:

"هناك ملف كامل يتحدث عن رؤية الإمارات 2021، ومئوية دولة الإمارات 2071، وتطلعها إلى أن تكون دولة في مصاف أفضل دول العالم، وذلك عن طريق العديد من مؤشرات الأجندة الوطنية التي يجب على جميع المؤسسات الاتحادية تحقيقها خلال فترة زمنية محددة... تحدثنا أيضا عن أهمية وجود سياسة للابتكار في منظومة العمل الحكومي."

وفيما يتعلق بدور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قال عبد الله لوتاه إن دولة الإمارات حققت إنجازات عديدة فيما يتعلق بتمكين المرأة "ووضعها في المكانة التي تستحقها." مضيفا أن "أكثر من 29% من مجلس الوزراء من النساء. النسبة الأكبر من خريجي العلوم والرياضيات من الفتيات. وكذلك حققت النساء إنجازات عديدة في القطاع الخاص."

مزيد من التفاصيل في الحوار الذي أجراه الزميل عبد المنعم مكي مع السيد عبد الله لوتاه.