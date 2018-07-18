 

استمرار العمليات العسكرية في جنوب غرب سوريا وتوزيع مساعدات أممية في شرق درعا

UNICEF/Alaa Al-Faqir
عائلات نازحة من ريف القنيطرة، جنوب غرب سوريا، تتجه إلى مناطق قريبة من الجولان.
18 تموز/يوليه 2018
السلم والأمن

أعرب ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة عن قلق المنظمة البالغ بشأن أوضاع المدنيين المتضررين من استمرار العمليات العسكرية في محافظتي درعا والقنيطرة في جنوب غرب سوريا.

وأفادت التقارير بأن الغارات الجوية المتواصلة والقصف على بلدة نوى، في غرب محافظة درعا، أسفرا عن وقوع مزيد من الوفيات والإصابات، بالإضافة إلى تعطيل المستشفى الميداني الوحيد هناك، وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي:

"في غضون ذلك، قدمت لجنة الهلال الأحمر العربي السوري مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة لما يقرب من عشرة آلاف شخص في ست مناطق في أجزاء عدة من شرق محافظة درعا التي أصبحت تحت سيطرة الحكومة السورية مؤخراً."

وجددت الأمم المتحدة دعوتها لجميع الأطراف لضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وفقا للقانون الإنساني الدولي. كما دعت إلى الوصول الآمن والمستدام دون عوائق إلى جميع المحتاجين بقدر المستطاع.