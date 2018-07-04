جنوب سوريا يشهد أكبر نزوح منذ بداية الأزمة

وذكر أندرس بيدرسن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأردن أن موجة النزوح في جنوب سوريا هي الأكبر منذ بداية الأزمة، إذ تفيد التقارير بتشريد ما لا يقل عن 270 ألف شخص منذ الثامن عشر من يونيو حزيران، بسبب القتال والحملات العسكرية.

وقال المسؤول الدولي إن الأردن تحمل، إلى جانب تركيا ولبنان، معظم المسؤولية عن استضافة اللاجئين السوريين منذ بدء الصراع.

وأضاف "بالتنسيق مع حكومة الأردن، قامت القوافل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة خلال الأيام الماضية بنقل المساعدات المنقذة للحياة إلى عشرات آلاف السوريين على الحدود الأردنية.

ودعت الأمم المتحدة كل الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين والبنية الأساسية المدنية والسماح بحرية التنقل في جميع الأوقات، بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

نص البيان الصحفي.