قلق بشأن تفجيرين متعاقبين في إدلب

22 حزيران/يونيه 2018
أعربت الأمم المتحدة عن القلق بشأن التقارير التي أفادت بوقوع انفجارين متعاقبين لسيارتين محملتين بالمتفجرات، في إدلب في سوريا أمس الخميس مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص من بينهم طفل وإصابة أربعين آخرين بجراح.
ويقيم في محافظة إدلب حوالي 2.5 مليون شخص، شرد ما يقرب من نصفهم بسبب العنف مما تركهم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.
وأدانت الأمم المتحدة بشدة الهجمات التي تستهدف المدنيين وعمال الإغاثة والبنية الأساسية للعمل الإنساني. ودعت كل الأطراف، ومن يتمتعون بالنفوذ لديها، إلى ضمان حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية بما يتوافق مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.