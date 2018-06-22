قلق بشأن تفجيرين متعاقبين في إدلب

ويقيم في محافظة إدلب حوالي 2.5 مليون شخص، شرد ما يقرب من نصفهم بسبب العنف مما تركهم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

وأدانت الأمم المتحدة بشدة الهجمات التي تستهدف المدنيين وعمال الإغاثة والبنية الأساسية للعمل الإنساني. ودعت كل الأطراف، ومن يتمتعون بالنفوذ لديها، إلى ضمان حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية بما يتوافق مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.