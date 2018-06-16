التحويلات المالية الأسرية: شريان حياة للملايين

تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتحويلات المالية الأسرية في 16 حزيران من كل عام، اعترافا بالمساهمة المالية الكبيرة للعمال المهاجرين في رفاهية أسرهم في وطنهم وتحقيق التنمية المستدامة في بلدانهم الأصلية ولتشجيعالأطراف المختلفة على بذل مزيد من الجهود والتعاون من أجل تحقيق أقصى قدر من تأثير هذه الأموال بالنسبة للعالم النامي.