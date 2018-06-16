التحويلات المالية الأسرية: شريان حياة للملايين

16 حزيران/يونيه 2018
تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتحويلات المالية الأسرية في 16 حزيران من كل عام، اعترافا بالمساهمة المالية الكبيرة للعمال المهاجرين في رفاهية أسرهم في وطنهم وتحقيق التنمية المستدامة في بلدانهم الأصلية ولتشجيعالأطراف المختلفة على بذل مزيد من الجهود والتعاون من أجل تحقيق أقصى قدر من تأثير هذه الأموال بالنسبة للعالم النامي.
وكما جاء في الصفحة الرسمية المخصصة لليوم العالمي، فإن هذه المناسبة تعد فرصة ثمينة، ليس فقط للتعرف على جهود العمال المهاجرين على المستوى العالمي، ولكن أيضا من أجل تعزيز الشراكات الحالية وخلق مجالات جديدة للتعاون بين القطاعات المختلفة بهدف تعزيز الأثر الإنمائي للتحويلات المالية في جميع أنحاء العالم.