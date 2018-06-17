الأمم المتحدة تدين هجمات استهدفت احتفالات العيد في شمال شرق نيجيريا

وقدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش تعازيه للأسر المتضررة ولحكومة وشعب نيجيريا، مبديا أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وشدد غوتيريش على أن الهجمات التي تستهدف المدنيين تنتهك القانون الإنساني الدولي، ودعا إلى تقديم المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة بشكل عاجل.

وجدد غوتيريش التأكيد على دعم الأمم المتحدة وتضامنها مع الحكومات المتضررة في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة بحيرة تشاد وإقليم الساحل الأفريقي ككل.

وقد أفادت التقارير بأن أكثر من ثلاثين شخصا قد قتلوا نتيجة هجومين انتحاريين وإطلاق قذائف دفع صاروخي في إحدى بلدات ولاية بورنو.