الأمين العام يرحب بتمديد وقف إطلاق النار في أفغانستان ويدين هجوما استهدف المحتفلين بالعيد

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريش إيمانه بأن الحل الوحيد للصراع في أفغانستان سيتحقق عبر العملية السياسية الجامعة.

وأكد البيان استعداد الأمم المتحدة للعمل مع الشعب الأفغاني والحكومة وجميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام الدائم.

وحث الأمين العام الأطراف على عدم السماح بانتصار من يحاولون عرقلة جهود السلام. وأدان الهجوم الذي وقع اليوم، السبت، في مقاطعة نانغاهار الشرقية مستهدفا الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وقدم غوتيريش تعازيه لأسر الضحايا وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.