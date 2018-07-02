الأمين العام: شهادات اللاجئين الروهينجا التي تفطر القلب ستبقى معي إلى الأبد

يقوم الأمين العام، مع رئيس البنك الدولي ومسؤولين في الأمم المتحدة، بزيارة تضامن ودعم لمئات الآلاف من اللاجئين الروهينجا الذين فروا من أعمال في ميانمار ووجدوا ملاذا آمنا في بنغلاديش بفضل سخاء المجتمعات المضيفة.

قال غوتيريش في تغريدة على موقع تويتر "استمعت من اللاجئين الروهينجا الذين فروا مؤخرا من ميانمار، إلى شهادات لا يمكن تخيلها عن أعمال القتل والاغتصاب. إنهم يريدون العدالة والعودة الآمنة إلى ديارهم."

In Cox’s Bazar, Bangladesh, I’ve just heard unimaginable accounts of killing and rape from Rohingya refugees who recently fled Myanmar. They want justice and a safe return home. pic.twitter.com/FmbNKRdVKk — António Guterres (@antonioguterres) July 2, 2018

وناشد غوتيريش المجتمع الدولي توسيع نطاق دعمه للاجئين الروهينجا. وشدد على أهمية اتباع نهج مزدوج يتمثل في تحسين ظروف معيشة الروهينجا، وتهيئة الظروف الملائمة لعودتهم إلى ميانمار.

وقال غوتيريش "اليوم، في بنغلاديش، التقيت نساء وفتيات من الروهينجا ممن عانين من أفعال مروعة من العنف الجنسي في ميانمار. منهن من أصبحن أمهات لأطفال ولدوا نتيجة الاغتصاب. يجب ألا يصبحن ضحايا منسيين. يتعين أن يعرف العالم قصتهن، وأن نظهر التضامن معهن."

Today in Bangladesh I met Rohingya women and girls who suffered horrific acts of sexual violence in Myanmar — some now mothers to babies born of rape. They must not be forgotten victims. The world must know their story. We must show them solidarity. pic.twitter.com/KchyCWoMjG — António Guterres (@antonioguterres) July 2, 2018

وأكد أن سلامة اللاجئين أثناء فترة الأمطار الموسمية الحالية هي الأولوية الأولى. وقال إن ما يصل إلى 200 ألف شخص بحاجة إلى الانتقال إلى أماكن أخرى لحمايتهم من مخاطر الفيضانات والانجرافات الأرضية التي قد تنجم عن الأمطار.

وأضاف "لا يمكن أن نسمح للأمطار الموسمية بأن تطيح بآمال اللاجئين الروهينجا الذين قابلتهم اليوم".

وقال الأمين العام إن الروهينجا من بين أكثر المجتمعات المعرضة للتمييز والمستضعفة على وجه الأرض. ووصف أزمتهم بأنها كابوس على الصعيد الإنساني وفي مجال حقوق الإنسان.