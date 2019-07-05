الأمطار الموسمية الغزيرة تغمر مواقع الروهينجا في بنغلاديش 

وأوضح المتحدث باسم المفوضية في جنيف، تشارلي ياكسلي، أن منسوب الأمطار انخفض بمقدار 350 ملم خلال 72 ساعة منذ يوم الاثنين، مضيفا أنه "من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على مدار الأسبوع، فيما لا يزال هناك أربعة أشهر لانتهاء موسم الرياح الموسمية". ووفقا للتقارير الأولية التي وردت إلى المفوضية، وقع 26 انهيارا أرضيا.

وعمل المتطوعون من اللاجئين الذين دربتهم المفوضية وشركاؤها طوال ليل يوم الأربعاء في ظل أمطار غزيرة لمساعدة الأسر التي تحتاج إلى مساعدات ماسة، بما في ذلك إنقاذ اللاجئين من الملاجئ التي دمرتها الانهيارات الأرضية. وقال ياكسلي، "لقد نقلنا مؤقتا 2,137 شخصا، إما لأن ملاجئهم تعرضت لأضرار كبيرة أو كإجراء وقائي".

وتم حشد شبكة فرق الاستجابة لحالات الطوارئ التابعة للمفوضية، لتحديد احتياجات الفئات الأكثر ضعفا وإعطائهم الأولية للحصول على المساعدة. وكاستجابة فورية، يتم توزيع لوازم الطوارئ المخزنة مسبقا للمساعدة في إعادة بناء وإصلاح وتعزيز الملاجئ المتضررة.

وفي إطار دعم الاستجابة الإنسانية التي تقودها السلطات البنغالية، جعلت مفوضية اللاجئين وشركاؤها بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة، الاستعداد لموسم الرياح الموسمية، أولوية. فبنت هياكل لدعم سفوح التلال، وركبت شبكة لصرف المياه، وبنت الطرق والجسور. كما تم إنشاء خزانات لحفظ الأمطار الموسمية وتثبيت إمدادات المياه.

وحتى الآن، تلقت خطة الاستجابة المشتركة لعام 2019 (JRP) لأزمة الروهينجا الإنسانية في بنغلاديش ثلث (301 مليون دولار أمريكي) المبلغ المطلوب والبالغة قيمته 920 مليون دولار أمريكي.

برنامج الأغذية يعدل دورة توزيع الطعام ليلبي احتياجات اللاجئين في الظروف الحالية

وفي أعقاب ذلك، قدم برنامج الأغذية العالمي المساعدة الغذائية إلى 4889 شخصا حيث وزع عليهم البسكويت عالي الطاقة والوجبات الساخنة.

وفي مؤتمر صحفي في جنيف، أشار المتحدث باسم البرنامج، إيرفيه فيروسيل، إلى أنهم سيبدأون الدورة القادمة من التوزيع العام للأرز والعدس والزيت في وقت مبكر حتى تتمكن الأسر من الحصول على حصص إعاشة جديدة بدءا من الغد. وقال "لدينا 65 طنا متريا من البسكويت عالي الطاقة مخزن في المناطق شديدة الخطورة حول المخيمات والذي يمكن أن يطعم أكثر من 160,000 شخص في حالات الطوارئ".

وتم حشد 400 عامل لمساعدة فرق البرنامج الهندسية والحد من مخاطر الكوارث، على تثبيت المنحدرات التي انزلقت. وأوضح فيروسيل أن أعمال البرنامج الهندسية تتركز طوال موسم الرياح الموسمية على عمليات الإصلاح والصيانة.

وبحسب المتحدث، يوظف البرنامج ما يقرب من 2500 لاجئ كل شهر في إطار برنامج النقد مقابل العمل للمساعدة في الحد من مخاطر الكوارث والأعمال الهندسية وجعل المخيمات أكثر أمانا. ويعمل حوالي 21,000 شخص من اللاجئين والمجتمع المضيف في إطار هذا المشروع منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

هذا ويواصل البرنامج أنشطة إعادة التحريج عبر 80 هكتارا من الأراضي في المخيمات، مما يساعد على ثبات الأرض والحد من مخاطر الانهيارات الأرضية. وقد بدأت أنشطة الزراعة في المخيمات الأسبوع الماضي.

وقال إيرفيه فيروسيل إن 20 وكالة ومنظمة غير حكومية ستكمل هذا العام أنشطة إعادة التحريج في أكثر من 200 هكتار من المخيمات. ويتولى البرنامج مسؤولية حوالي 40٪ من عمليات إعادة التحريج بمساعدات فنية من منظمة الأغذية والزرعة (الفاو).