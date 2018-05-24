الأمم المتحدة تدين الهجوم الانتحاري في بغداد

وأشار كوبيش إلى أن هذا الهجوم الذي استهدف مدنيين أبرياء، ما هو إلا فعل الجبناء الذين لا يقيمون حرمة لحياة الإنسان ولا لشهر رمضان الفضيل.

ودعا كوبيش العراقيين جميعا الى الوقف متحدين رفضا لمثل هذه الأعمال المشينة، وإلى العمل معا من أجل تعزيز ديمقراطيتهم التي تحققت بصعوبة.

وتقدم الممثل الخاص بتعازيه لأُسر الضحايا الذين لقوا حتفهم متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.