الممثل السامي لتحالف الحضارات يدين هجوما انتحاريا خلف عشرات القتلى في مسجد بباكستان

ووفقا لأحدث التقارير، أسفر الهجوم الانتحاري عن مقتل 57 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 شخص بجراح.

وفي بيان، شدد الممثل السامي لتحالف الحضارات على ألا تسامح مع جميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب ضد المدنيين والمواقع الدينية بسبب دينهم أو معتقدهم، والتي لا مبرر لها.

وكرر أن دور العبادة هي أماكن مقدسة حيث يجب أن يتمكن المصلون من ممارسة عقيدتهم بأمان وحرية.

خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية

ودعا الممثل السامي لتحالف الحضارات في البيان إلى الاحترام المتبادل لجميع الأديان والمعتقدات وتعزيز ثقافة الأخوّة والسلام.

وأشار إلى خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية، التي وضعها التحالف داعيا جميع الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين إلى دعم تنفيذها.

وقال البيان، حث السيد موراتينوس الشباب والمجتمعات الدينية العالمية على الانضمام إلى دعوة التحالف العالمية للعمل من أجل عبادة آمنة للمساهمة في الاحتفال بعالمية المواقع الدينية "كرموز لإنسانيتنا وتاريخنا وتقاليدنا المشتركة."

ونيابة عن التحالف، قدّم الممثل السامي لتحالف الحضارات تعازيه الحارة إلى حكومة باكستان معربا عن تعازيه أيضا لأسر الضحايا، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.