دي مستورا يعقد اجتماعا تاسعا حول سوريا في أستانة

وفي حديثه للصحفيين في المدينة التركية، وصف دي ميستورا الاجتماع التاسع بالمفيد، لا سيما فيما يتعلق بالمناقشات الملموسة حول التهدئة.

ومن المقر الدائم بنيويورك، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي:

"أمس، قامت بعثة مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري بزيارة بلدتي سقبا وكفار باتنة في الغوطة الشرقية في أول زيارة للأمم المتحدة إلى المنطقة منذ أن قدمت المساعدة إلى دوما في 15 آذار/مارس. زارت البعثة المرافق الطبية والمدارس والسوق المحلية ولاحظوا تدمير البنية التحتية في المنطقة، حيث تضرر أكثر من نصف سكان سقبا. هناك ست مدارس في تعمل سقبا، وتجري تدخلات لإعادة تأهيل المرافق التعليمية الإضافية."

هذا وتواصل الأمم المتحدة دعوة جميع الأطراف ومن لديهم نفوذ عليها إلى ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، وفق التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي القانون.