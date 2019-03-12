 

الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 50 مدنيا وإصابة العشرات بجروح نتيجة غارات جوية على الباغوز في سوريا

©UNICEF/ Syria 2019/ Delil Souleiman
أجبر تصاعد العنف منذ ديسمبر 2018 آلاف السوريين على الفرار من ديارهم في مقاطعة حجين في ريف دير الزور، سعيا للأمان في مخيم الهول الذي يبعد 300 كيلومتر باتجاه الشمال.
12 آذار/مارس 2019
السلم والأمن

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء سلامة وحماية المدنيين الذين قد لا يزالون محاصرين في الباغوز، آخر معقل لتنظيم داعش في جنوب ريف دير الزور في سوريا.

وبعد هجوم أمس على الباغوز، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دو جاريك في حديثه للصحفيين إلى ورود أنباء تفيد بمقتل ما لا يقل عن 50 مدنيا وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء بجروح، نتيجة للغارات الجوية.

وذكر دو جاريك أن الهجمات وقعت أثناء محاولة المدنيين الفرار من المنطقة.

هذا وجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى جميع أطراف النزاع، ومن يتمتعون بنفوذ عليها، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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