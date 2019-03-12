الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 50 مدنيا وإصابة العشرات بجروح نتيجة غارات جوية على الباغوز في سوريا

وبعد هجوم أمس على الباغوز، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دو جاريك في حديثه للصحفيين إلى ورود أنباء تفيد بمقتل ما لا يقل عن 50 مدنيا وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء بجروح، نتيجة للغارات الجوية.

وذكر دو جاريك أن الهجمات وقعت أثناء محاولة المدنيين الفرار من المنطقة.

هذا وجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى جميع أطراف النزاع، ومن يتمتعون بنفوذ عليها، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.