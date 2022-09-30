أفغانستان: مجلس الأمن يدين الهجوم الذي استهدف مركزا تعليميا في كابول ويدعو إلى محاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية المشينة

أضرار في سبيرا بإقليم خوست بعد زلزال مدمر ضرب شرق أفغانستان في وقت مبكر من صباح يوم 22 يونيو / حزيران 2022.
© UNICEF Afghanistan
أضرار في سبيرا بإقليم خوست بعد زلزال مدمر ضرب شرق أفغانستان في وقت مبكر من صباح يوم 22 يونيو / حزيران 2022.

أفغانستان: مجلس الأمن يدين الهجوم الذي استهدف مركزا تعليميا في كابول ويدعو إلى محاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية المشينة

السلم والأمن

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات" الهجوم الذي استهدف مركز "كاج" التعليمي في دشت البرشي في العاصمة الأفغانية كابول يوم الجمعة، ووصفوه بالهجوم الإرهابي الرهيب.

وفي بيان صدر مساء يوم الجمعة بتوقيت نيويورك، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعاطفهم مع أسر الضحايا وقدّموا خالص تعازيهم، متمنين الشفاء العاجل والتام للجرحى. 

وذكر البيان أن الهجوم جاء في أعقاب العديد من الهجمات الأخيرة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء أفغانستان، بما في ذلك الأقليات الدينية، وقد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا وإصابة العشرات بجراح – العديد منهم طلاب.

وأعادوا التأكيد على حق التعليم لجميع الأفغان ومساهمته في تحقيق السلام والأمن، معربين عن قلقهم البالغ إزاء الآثار الكبيرة للهجمات التي تستهدف المدارس على سلامة الطلاب وقدرتهم على التمتع بحقهم في التعليم.

رفض للإرهاب بجميع أشكاله

من جانب آخر، أكد أعضاء مجلس الأمن مجددا أن الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة. وحثوا جميع الدول على التعاون بشكل فعّال مع جميع الجهات ذات الصلة في هذا الصدد، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيّا كان مرتكبوها.

وأكدوا في ختام بيانهم مجددا على ضرورة أن تكافح جميع الدول بجميع الوسائل التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي.

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