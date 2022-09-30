أفغانستان: مجلس الأمن يدين الهجوم الذي استهدف مركزا تعليميا في كابول ويدعو إلى محاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية المشينة

وفي بيان صدر مساء يوم الجمعة بتوقيت نيويورك، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعاطفهم مع أسر الضحايا وقدّموا خالص تعازيهم، متمنين الشفاء العاجل والتام للجرحى.

Tweet URL أعربت @UNICEFinArabic عن الجزع إزاء الهجوم المروّع الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم داخل مركز "كاج" التعليمي في حي دشت البرشي غربي #كابول ب #أفغانستان وأكدت @UNAMAnews أن أسرة الأمم المتحدة تدين الاعتداء وقدمت تعازيها الحارة لجميع من هم في حداد

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وذكر البيان أن الهجوم جاء في أعقاب العديد من الهجمات الأخيرة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء أفغانستان، بما في ذلك الأقليات الدينية، وقد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا وإصابة العشرات بجراح – العديد منهم طلاب.

وأعادوا التأكيد على حق التعليم لجميع الأفغان ومساهمته في تحقيق السلام والأمن، معربين عن قلقهم البالغ إزاء الآثار الكبيرة للهجمات التي تستهدف المدارس على سلامة الطلاب وقدرتهم على التمتع بحقهم في التعليم.

رفض للإرهاب بجميع أشكاله

من جانب آخر، أكد أعضاء مجلس الأمن مجددا أن الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة. وحثوا جميع الدول على التعاون بشكل فعّال مع جميع الجهات ذات الصلة في هذا الصدد، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيّا كان مرتكبوها.

وأكدوا في ختام بيانهم مجددا على ضرورة أن تكافح جميع الدول بجميع الوسائل التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي.