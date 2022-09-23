رئيس المجلس الأوروبي: "الكرملين يشن حربا هجينة تجمع بين عنف السلاح وسم الأكاذيب"

في خطابه خلال المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة اليوم الجمعة، قال رئيس المجلس الأوروبي إن روسيا تشن حرباً على الشعب الأوكراني تهدد ملايين الأشخاص حول العالم. وأضاف أن روسيا زعمت "زوراً" أن الغرب يهدد أمنها في الوقت الذي تحاول فيه حشد بقية العالم ضد "عدو وهمي".

UNDP Ukraine/Oleksandr Ratushnia

وشدد السيد ميشيل على أنه لا يوجد أحد في أوروبا يريد الصراع ووصف ادعاء روسيا بمنع الإبادة الجماعية المزعومة للسكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا والجهود الرامية إلى "نزع النازية من البلاد" بأنها "كاذبة" و "مثيرة للاشمئزاز".

وقال رئيس المجلس الأوروبي إن روسيا كذبت حين ادعت بأن أفعالها في أوكرانيا مجرد "عملية عسكرية خاصة"، مضيفا أن التعبئة المعلنة مؤخرا لـ "مئات الآلاف من جنود الاحتياط" تؤكد على أنها تخوض حربا.

واعتبر هذه الحرب "عدواناً دون سابق استفزاز وغير قانوني وغير مبرر يهدف إلى تغيير الحدود المعترف بها دولياً بالقوة،" مضيفاً أن الحاجة إلى وقف "آلة حرب الكرملين" جعلت العقوبات الاقتصادية الهائلة أمراً لا مفر منه.

الحل لأزمة الغذاء

وقال رئيس المجلس الأوروبي إن قرار روسيا بالحد من صادرات الحبوب والأسمدة بشكل كبير حتى قبل شروع الحرب، إلى جانب إجراءاتها في أوكرانيا والبحر الأسود تسبب في تقلب الأسعار في الأسواق العالمية، واليوم تهدد بعدم تمديد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الممرات البحرية. وأضاف قائلا: "في الحقيقة، هناك طريقة بسيطة للغاية لإنهاء أزمة الغذاء: أن توقف روسيا الحرب وتنسحب من الأراضي الأوكرانية وترفع الحصار عن الموانئ."

قال السيد ميشيل إنه لا أحد ينخدع بـ "الاستفتاءات الوهمية"، مضيفاً أن "حرب الاستعمار" الروسية في أوكرانيا تدوس عمداً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، لدرجة أنها تهدد باستخدام الأسلحة النووية وتستخدم حالياً أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا كقاعدة عسكرية.

خيار الاتحاد الأوروبي

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي لا يطلب من أحد أن يختار بين الشرق والغرب أو الشمال والجنوب. ولكن هناك خيار يتعين القيام به. وخيار الاتحاد الأوروبي هو احترام الحدود وليس العدوان. التعاون وليس التهديدات. وهذا هو النظام القائم على القواعد، وليس على حكم الأقوى."

وشدد رئيس المجلس الأوروبي على أنه لا يمكن للعالم أن يسمح للأعمال التخريبية لدولة ما بتعريض "إرادته القوية" للعمل من أجل الصالح العام للخطر. وأكد مجدداً أن الاتحاد الأوروبي يمد يده بإخلاص ووفاء للتعاون من أجل التغلب على التحديات العديدة التي يواجهها العالم اليوم.

يذكر أن المجلس الأوروبي هو هيئة جماعية تحدد الاتجاه السياسي العام وأولويات الاتحاد الأوروبي، وتتألف من رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس المفوضية الأوروبية.