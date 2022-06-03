مائة يوم على الحرب في أوكرانيا: الأمم المتحدة تواصل محاولة الإفراج عن صادرات المواد الغذائية والأسمدة

وفي ظل تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي العالمي بسبب الصراع، أكد أمين عوض، منسق الأمم المتحدة المعني بالأزمة في أوكرانيا أن المنظمة تبذل قصارى جهدها لتأمين الإفراج عن صادرات الحبوب العالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

على نفس القدر من الأهمية بالنسبة لمزارعي العالم، تأتي مسألة توفير الإمداد الآمن للأسمدة من روسيا، وهي منتج عالمي رئيسي.

من كييف، تحدث السيد عوض إلى الصحفيين في جنيف قائلا:

"المفاوضات جارية ومستمرة. هناك الكثير من التفاصيل والمباحثات بين موسكو والدول الأخرى التي لديها مخاوف. لكنني لا أعتقد أنه يوجد حل واضح في الوقت الحالي لأن المسألة معقدة ويتعين العمل على حلها".

وسلط السيد عوض الضوء على الصعوبات المرتبطة بالتجارة الدولية مع روسيا على الرغم من عدم وجود عقوبات على الصادرات الإنسانية من المواد الغذائية والأسمدة من البلاد.

وأوضح المسؤول الأممي أن حوالي 1.5 مليار شخص "يحتاجون إلى هذا الغذاء والأسمدة" حول العالم، مضيفا أنه يأمل في أن تسير المفاوضات بطريقة سلسة وينتهي فرض الحصار على الموانئ بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى استئناف تصدير الأسمدة والأغذية قبل أن نواجه أزمة أخرى.

وقال السيد عوض إن ما لا يقل عن 15.7 مليون شخص في أوكرانيا اليوم بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية. تتزايد الأعداد يوما بعد يوم مع استمرار الحرب، ومع اقتراب فصل الشتاء، تتعرض حياة مئات الآلاف للخطر.

© UNICEF/Ashley Gilbertson امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا تقف عند مدخل شقتها التي تعرضت للقصف والحرق في وسط تشيرنيهيف ، أوكرانيا.

أهمية قصوى للموانئ الأوكرانية

على الرغم من أن العاملين في المجال الإنساني قد اكتشفوا طرقا مختلفة لنقل الحبوب من أوكرانيا إلى العالم الأوسع، فإن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو عن طريق البحر، نظرا للكم الهائل من الحبوب والمواد الغذائية الأساسية الأخرى المنتجة.

وقال السيد عوض: "خمسة ملايين طن شهريا، أي 100 سفينة شهريا. إذا نظرت إلى خطوط السكك الحديدية، فهي مختلفة؛ إذا نظرت إلى الشاحنات، فهناك بعض المشكلات، لذلك يجب أن تكون حركة بحرية لتصدير 50 ​​إلى 60 مليون طن من الغذاء إلى العالم".

داخل أوكرانيا، تستمر احتياجات الناس اليومية في النمو، مع استمرار التقدم الروسي في الأقاليم الشرقية.

قال العاملون في المجال الإنساني في الأمم المتحدة إن قرابة 14 مليون شخص أجبروا على الفرار، أي ما يقرب من ثلث إجمالي سكان أوكرانيا، وفقد العمال وظائفهم ويصطفون للحصول على الطعام.

الهجمات على مرافق الصحة

متحدثا من مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، أشار الدكتور جارنو هابيتشت، ممثل منظمة الصحة العالمية ومدير المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في أوكرانيا إلى الآثار الجسيمة التي خلفها الصراع على مدى 100 يوم، مشيرا إلى أن النظام الصحي واقع تحت ضغط كبير. وأضاف:

"لقد تحققت منظمة الصحة العالمية من 269 هجوما على مرافق الصحة، مما يعني أيضا مقتل 76 شخصا على الأقل وإصابة 59 آخرين".

من مصدرين للغذاء إلى متلقين للمساعدات

وقال ماثيو هولينغورث، منسق الطوارئ لبرنامج الأغذية العالمي في أوكرانيا:

"من الواضح أن أكبر التحديات التي نواجهها تتمثل في إيصال المساعدات إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في هذا البلد، والمناطق التي مزقتها الحرب، والمناطق المحتلة، والمناطق المحيطة بخطوط المواجهة".

متحدثا من لفيف، أوضح مسؤول برنامج الأغذية العالمي أن "36 في المائة من كل ما قمنا به في الأشهر الثلاثة الماضية كان لدعم تلك المناطق من البلاد. لكن هذا لا يكفي. ومن الواضح أننا بحاجة إلى الاستجابة إلى تلك النداءات المستمرة من أجل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى تلك المناطق من البلاد".

وأضاف: "لقد تبدل حال سكان سلة خبز العالم وباتوا الآن، للأسف، متلقين للمساعدات الإنسانية".

تعتبر الاحتياجات الصحية ضرورية أيضا لنساء البلاد، حيث كان هناك 265 ألف امرأة حامل قبل الغزو الروسي.

عمليات جراحية في أقبية المستشفيات

متحدثا من لفيف، قال جيمي نادال، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في أوكرانيا: "لقد تلقينا تقارير وسمعنا شهادات من الأطباء بشأن عمليات الولادة بما في ذلك إجراء عمليات الولادة القيصرية في أقبية مستشفيات الولادة".

وأضاف أن عمليات جراحية أخرى أجريت "في مناطق يصعب الوصول إليها حيث يعطي أطباء أمراض النساء تعليمات عن بُعد عبر الإنترنت أثناء الولادة لإنقاذ حياة الأم وحديثي الولادة".

© UNICEF/Lviv Territorial Medical Union Hospital فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا تتعافى في مستشفى في لفيف بعد أن فقدت ساقيها في هجوم صاروخي على محطة سكة حديد كراماتورسك في أوكرانيا.

النزوح المتعدد

وحذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن النزوح المتعدد لا يزال يؤثر على الأوكرانيين، ولا سيما الأكثر ضعفا.

وقالت كارولينا ليندولم بيلينغ، ممثلة المفوضية في أوكرانيا: "رأيت في دنيبرو حافلات تقل أشخاصا تم إجلاؤهم من مواقع في باخموت، يصلون وهم بحالة من الخوف".

وفي حديثها من فينيتسيا في وسط أوكرانيا، أوضحت أن معظم الوافدين الذين رأتهم كانوا من كبار السن "الذين واجهوا صعوبات في المشي بمفردهم وجاءوا وليس بحوزتهم أي شيء. وبالنسبة للبعض، كانت هذه هي المرة الثانية أو حتى الثالثة التي يفرون فيها منذ عام 2014".

واصلت منظمة الهجرة الدولية تتبع حركة الأشخاص النازحين بسبب الحرب - بمن فيهم العائدون - منذ بدء الحرب الروسية في 24 شباط/فبراير.

وقال ستيفن روجرز، نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في أوكرانيا:

"تمت معظم عمليات الإعادة هذه إلى المنطقة الشمالية من أوكرانيا بما في ذلك ما يقرب من مليون شخص إلى كييف نفسها. ولكن مع ذلك، عندما عاد هؤلاء الأشخاص إلى المناطق الشمالية والوسطى ... وجد العائدون ممتلكاتهم مدمرة وسيحتاجون إلى إعادة البناء".

© UNICEF/Ashley Gilbertson طفل يبلغ من العمر عشر سنوات يسير في الفناء أمام شقة عائلته في وسط تشيرنيهيف، أوكرانيا، التي دمرت في غارةجوية.

خطر الألغام

وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن مساحات شاسعة من أوكرانيا ملوثة الآن بالذخائر أو الألغام غير المنفجرة، كما هو الحال مع النزاعات في كل مكان.

وقالت منال فواني، نائبة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوكرانيا:

"تمثل قضايا إزالة الألغام أولوية قصوى بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونحن نعمل مع مختلف السلطات الحكومية لمعالجة هذه المشكلة. تقدر الحكومة أن أكثر من 300 ألف كيلومتر مربع - أي ما يقرب من نصف أراضي أوكرانيا – ملوثة".