أوكرانيا: مكتب حقوق الإنسان يستعد للتحقيق في تقارير بشأن "مقابر جماعية" في المناطق الشرقية المحررة حديثا

يأتي هذا التطور بعد تحرير المناطق الشرقية من أوكرانيا خلال الهجوم المضاد المستمر، وكانت تسيطر عليها في السابق القوات الروسية أو المدعومة من روسيا.

نُقل عن ضابط أوكراني قوله إنه يعتقد أنه تم العثور على أكثر من 400 جثة في مكان واحد.

وفي جنيف يوم الجمعة، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن محققي الأمم المتحدة - وهم بالفعل في أوكرانيا - سينظرون فيما إذا كان هؤلاء الأشخاص في المقابر جنودا أم مدنيين، وما إذا كانوا قد ماتوا خلال الأعمال العدائية أو لأسباب طبيعية.

أصداء ماريوبول

قالت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل في تصريحات من جنيف: "كما تتذكرون، هذا الأمر ظهر كثيرا أثناء القتال، (أثناء) حصار ماريوبول."

وأضافت أنه كانت هناك تقارير عن مقابر جماعية؛ لقد كانت حقا مسألة تتعلق "بالنظر فيما إذا كان الناس قد قُتلوا أو ماتوا لأسباب طبيعية لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على العلاج، وقد دُفنوا بالفعل في مقابر جماعية."

كان هناك مزاعم عديدة حول الفظائع التي ارتُكبت ضد المدنيين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

في أيار/مايو، حصلت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا على شهادات من أوكرانيين قالوا إن القناصة المتمركزين على الأسطح "يطلقون النار بشكل عشوائي إلى حدّ ما على المدنيين" لثنيهم عن مغادرة منازلهم.

وفي بوتشا، وبلدات الضواحي الأخرى شمال كييف التي اجتاحتها القوات الروسية، سجّل المحققون أنفسهم القتل غير المشروع لأكثر من 300 رجل وامرأة وطفل.

في مؤتمر صحفي من جنيف في أيار/مايو، قالت رئيسة بعثة المراقبة، ماتيلدا بوغنر، لأخبار الأمم المتحدة، إن العديد من الأوكرانيين يواصلون البحث عن الأقارب والأصدقاء المفقودين – معظمهم من الشباب.

وقالت السيدة بوغنر إنه ربما تم نقل البعض إلى بيلاروس ومن ثمّ إلى روسيا.

© UNICEF/Anton Skyba for The Globe and Mail رجل يمشي أمام حفرة خلفها انفجار أثناء الصراع المتصاعد في كييف، أوكرانيا.

مواصلة تقديم المساعدات إلى خاركيف

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال المتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك نقلا عن دنيس براون، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في أوكرانيا، إن أول دفعة من سلسلة من القوافل الإنسانية محمّلة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى مناطق في إقليم خاركيفسكا كان يصعب الوصول إليها حتى وقت قريب من قبل المنظمات الإغاثية.

وأضاف دوجاريك أن قافلة مكونة من 10 شاحنات جلبت اليوم الماء والطعام وحزمات النظافة ومستلزمات المأوى والمواد المنزلية المهمة بما فيها الفراش والبطانيات لأكثر من 13,000 شخص في شيفتشينكوف، والتي تبعد حوالي 80 كيلومترا عن مدينة خاركيف.

ووصفت دنيس براون الوضع الإنساني بالمريع في تلك المناطق، وفي الأقاليم التي تعرضت فيها المنازل للأضرار وللتدمير، ولا يوجد لدى الأشخاص كهرباء أو غاز.

وأشار دوجاريك إلى أن ضمان حصول الأشخاص على مأوى دافئ – وخاصة الآن مع حلول الموسم البارد - مسألة حياة أو موت للآلاف. وقال إن السيدة براون شددت على حاجة "الأشخاص أيضا إلى الطعام والماء ومستلزمات النظافة والرعاية الصحية."

وتابع يقول: "نحن والشركاء الإنسانيون نعمل على توفير المساعدة للأشخاص في معظم المناطق في إقليم خاركيفسكا منذ بداية الحرب، وقد وصلنا حتى الآن إلى أكثر من مليوني شخص."

وسلطت دنيس براون مرة أخرى الضوء على أن العاملين الإنسانيين في أوكرانيا بحاجة ماسة إلى ممرات آمنة وبدون عوائق إلى جميع المناطق وجميع المدن وجميع البلدات وجميع القرى عبر البلاد حتى يتمكن العاملون الإنسانيون من تقديم المساعدة للأشخاص - الذين تحمّلوا أكثر من 200 يوم من القتال العنيف - لكي يبقوا على قيد الحياة.