باكستان: الأمم المتحدة تكثف الدعم المالي والإنساني بعد "مأساة المناخ الأخيرة"

وسيساعد التمويل في الوقاية من الأمراض والأوبئة التي تنقلها المياه، وسيوفر المكملات الغذائية والمياه النظيفة والرعاية الصحية الإنجابية للأشخاص الأكثر ضعفاً، فضلاً عن علف الماشية.

وقد أصدر هذا المبلغ من الصندوق الأممي وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، الموجود حاليا مع الأمين العام في باكستان لدعم الاستجابة.

التضامن والدعم

من #باكستان، الأمين العام @antonioguterres يحث على تقديم دعم عالمي "هائل" للتصدي لكارثة الفيضانات



⬅️داعيا إلى المزيد من العمل المناخي

⬅️ومؤكدا أن زيارته للبلاد ليست فقط بغرض التضامن، بل هي "مسألة عدالة"‼️



-اقرأhttps://t.co/1yOAZoVIyB — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 9, 2022

وقال السيد غريفثس: "يعيش الناس في باكستان أسوأ كابوس مناخي في العالم".

لقد عانوا بالفعل من موجة الحر التي حطمت الرقم القياسي والتي أودت بحياة العديد من الأشخاص هذا العام، والآن فيضانات كارثية. يستحق الناس في باكستان العدالة المناخية والتضامن الدولي والدعم من العالم وهم يعالجون هذه المأساة المناخية الأخيرة".

ويرفع هذا التخصيص الأخير دعم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ إلى 10 ملايين دولار، بعد دفع 3 ملايين دولار الشهر الماضي.

في الأسبوع الماضي، أطلقت الأمم المتحدة نداءً بقيمة 160 مليون دولار لمساعدة باكستان على الاستجابة لأزمة الفيضانات التي أودت بحياة حوالي 1400 شخص، من بينهم مئات الأطفال.

تضرر ملايين البشر وفقدان آلاف الماشية

بشكل عام، تأثر حوالي 33 مليون شخص، وانقطع الوصول إلى العديد من المجتمعات الضعيفة الآن حيث دمرت أو جرفت مئات الجسور وآلاف الكيلومترات من الطرق.

دمرت الفيضانات أكثر من نصف مليون منزل ويعيش أكثر من 660 ألف شخص الآن في المخيمات. ونزح عدد أكبر في المجتمعات المضيفة.

بالإضافة إلى ذلك، نفق أكثر من 750.000 رأس من الماشية - وهي مصدر أساسي للدخل للعديد من العائلات. كما أفادت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بأن 1.2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في مقاطعة السند وحدها قد تضررت.

مخاوف من تفشي المرض

ويحذر العاملون في مجال الصحة من أن الناس والماشية المتضررة من الفيضانات على بعد أيام قليلة من تفشي الأمراض والأوبئة المنقولة بالمياه.

دعمت الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني حتى الآن استجابة الحكومة بالمساعدات الغذائية لأكثر من 400،000 شخص والمياه النظيفة لـ 55،000، بالإضافة إلى دعم 51 عيادة رعاية صحية متنقلة.

WFP Pakistan برنامج الأغذية العالمي ينخرط مع الأسر المتضررة من الفيضانات في بلوشستان، باكستان، لتقييم احتياجاتها قبل حملة توزيع الغذاء.

التعافي والمرونة

وفي الوقت نفسه، يعمل برنامج الأغذية العالمي على تكثيف الاستجابة لحالات الطوارئ للوصول إلى 1.9 مليون شخص في جميع أنحاء باكستان.

وقالت الوكالة الأممية المعنية بتوفير الغذاء للمتضررين من الأزمات، إن دعم التعافي والقدرة على الصمود يمثل الآن أولوية قصوى، حيث تكافح العائلات للتكيف مع فقدان المنازل والماشية والغذاء، وتكافح البلاد مع الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والأراضي الزراعية والمحاصيل.

قال راثي بالاكريشنان، المسؤول ونائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي: "لا يحتاج شعب باكستان إلى المساعدة الفورية فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى دعم طويل الأجل لاستعادة سبل عيشهم التي دمرتها الفيضانات".

