أوكرانيا: قصف مدينة مجاورة يعرض محطة زابوريجيا النووية للخطر

وقد دمر القصف البنية التحتية للطاقة التي تغذي المدينة، حيث يعيش العاملون في تشغيل المحطة، مما تسبب في انقطاع تام للتيار الكهربائي الأمر الذي يهدد أيضا المنشأة النووية.

وقال السيد غروسي إنه بالنظر إلى القصف المتزايد والمستمر، هناك احتمال ضئيل بشأن إعادة إنشاء محطة موثوقة لإمدادات الطاقة خارج الموقع النووي.

" وضع غير مستدام "

"أي ضرر، سواء كان متعمدا أم لا، يلحق ب #زابوروجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا –أو بأي منشأة نووية أخرى في #أوكرانيا، يمكن أن يؤدي إلى كارثة ليس فقط للجوار المباشر، بل للمنطقة وخارجها"‼️



-السيد @antonioguterres محذرا من مغبة هذا السيناريو‼️

اقرأ👇https://t.co/5T7omjI0nh — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 6, 2022

ونتيجة لذلك، تدرس أوكرانيا إغلاق المفاعل الوحيد المتبقي الذي يعمل حاليا بالمحطة. وبعد ذلك، ستعتمد المحطة بأكملها على مولدات الديزل في حالات الطوارئ لضمان وظائف الأمان والأمن النووية المهمة.

وقال السيد غروسي: "هذا وضع غير مستدام ويصبح محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد".

"لقد أظلمت مدينة إنيرهودر. المحطة النووية ليس لديها مولد طاقة خارج الموقع. وقد رأينا أنه بمجرد إصلاح البنية التحتية، تتضرر مرة أخرى. هذا غير مقبول على الإطلاق".

إنشاء منطقة أمان

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه علم بالوضع من خبرائه المنتشرين في المحطة التي تخضع للسيطرة الروسية منذ الأيام الأولى للحرب.

وأضاف أن الظروف الأليمة المتزايدة في مدينة إنيرهودار تعني أيضا "وجود خطر كبير من حدوث تأثير على توافر الموظفين الأساسيين في الموقع لمواصلة تشغيل زابوريجيا بأمن وسلام."

وطالب السيد غروسي بوقف فوري لجميع عمليات القصف في المنطقة بأكملها.

وأضاف: "يوضح هذا التطور السريع للأحداث الضرورة المطلقة لإنشاء منطقة حماية للأمان والأمن النوويين الآن. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم تعرضنا لحادث نووي".