باكستان: عقب الفيضانات، منظمة الصحة العالمية تخشى انتشار الأوبئة المرتبطة بالأمراض المنقولة بالمياه

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، من المرجح أن تتفاقم الأوبئة الحالية من الإسهال والتيفوئيد والحصبة وعدوى الليشمانيا وشلل الأطفال. وقالت المنظمة في تقريرها الأخير عن الوضع بشأن الأزمة الإنسانية والصحية في باكستان: "تظهر تقارير المراقبة الأولية للأمراض بالفعل زيادة في حالات الإسهال والملاريا والتيفوئيد".

تشير المراقبة المبكرة للأمراض إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص قد تم تحديدهم كمرضى يعانون من الإسهال والملاريا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهابات الجلد، والعين، والتيفوئيد، وغيرها. على الأرض، يضطر عشرات الملايين من الناس الآن إلى استخدام المياه غير الآمنة للشرب ولتلبية احتياجاتهم اليومية.

الإسهال أو الملاريا أو حمى الضنك

كما يتعرض هؤلاء السكان للعوامل الجوية بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات وتدمير منازلهم، وتشريد الكثير منهم.

وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، في بيان، إنه قد ترتب على هذا زيادة التعرض للأمراض السارية مِن قَبلِ الفيضانات في البلد، التي تشمل الإسهال المائي الحاد والملاريا وحمى الضنك والتيفوئيد والحصبة وعدوى الليشمانيا.

"هدفنا هو الحيلولة دون تحوُّل هذه الأزمة الطبيعية إلى كارثة معقدة على الصحة العامة، تؤدي إلى خسائر أكثر في الأرواح يمكن تجنُّبها."

بالنسبة إلى وكالة الأمم المتحدة، لا يزال الانتشار المتزايد للملاريا يمثل أيضا تهديدا والعديد من الحالات تظهر بالفعل في العيادات في المناطق المتضررة من الفيضانات. وأضاف الدكتور المنظري: "سوف تزداد مخاطر انتشار الأمراض الأخرى الموجودة في البلد، مثل شلل الأطفال وكوفيد-19، ما لم يُتدارَك الأمر سريعا".

تضرر أكثر من 33 مليون شخص من الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الموسمية القياسية، مع كون السند في جنوب باكستان واحدة من أكثر المناطق تضررا. وفقا للأمم المتحدة، هناك أكثر من 6.4 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك ما يقرب من 634،000 نازح يعيشون في المخيمات.

تضرر أكثر من 1400 مبنى صحي

تضرر أكثر من 1460 مرفقا صحيا، منها 432 تضررت بالكامل و1028 تضررت جزئيا. بشكل عام، الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأدوية الأساسية والإمدادات الطبية محدود.

"ومع تضرر أو دمار 10% تقريبا من المرافق الصحية في البلد، بادرت منظمة الصحة العالمية بالتدخل سريعا لدعم الجهود الجارية لحكومة باكستان ووزارة الخدمات الصحية الوطنية واللوائح والتنسيق، لضمان توفر الخدمات الصحية الأساسية للمتضررين من الأزمة"، بحسب رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

في هذا السباق مع الزمن "هدفنا هو الحيلولة دون تحوُّل هذه الأزمة الطبيعية إلى كارثة معقدة على الصحة العامة، تؤدي إلى خسائر أكثر في الأرواح يمكن تجنُّبها."

قلق بشأن وضع الآلاف من النساء الحوامل

© UNICEF/A. Sami Malik تعيش العائلات دون مأوى بعد انتقالها إلى مكان أكثر أمانا حيث غمرت مياه الفيضانات قرى مقاطعة بلوشستان الباكستانية.

كما أعرب العاملون في المجال الإنساني عن قلقهم بشأن وضع آلاف النساء الحوامل. تم تحديد ما يقرب من 650،000 مستشفى غير قادرة على التكيف مع الوضع. وقال الدكتور المنظري: "هناك الآلاف من الحوامل اللاتي لم يعد باستطاعتهن الاستفادة من المرافق الصحية وخدمات الوضع الآمن لأطفالهن، بما يزيد من مخاطر تعرضهن لمضاعفات طبية بعد أن أصبحن مجبرات على الوضع في المنزل."

في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية، تم إعادة توجيه الفرق الصحية المتنقلة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات لتقديم خدمات الصحة والتغذية للنساء الحوامل والأمهات الجدد وأطفالهن. أقامت الحكومة الباكستانية ومنظمة الصحة العالمية أكثر من 4500 معسكر طبي لضمان حصول الناس على الخدمات الصحية الأساسية والأساسية.

وعلى نطاق أوسع، عززت وكالة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة من مراقبة الأمراض في المناطق المتضررة من الفيضانات في الأسابيع الأخيرة. كما قدمت منظمة الصحة العالمية الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية ومجموعات الاختبار إلى المرافق الصحية والمختبرات العاملة.