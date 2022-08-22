وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، في بيان، اليوم الاثنين إن هذه هي الأرقام التي تمكنت الأمم المتحدة من التحقق منها، معربة عن اعتقادها بأن الرقم الحقيقي سيكون أعلى من ذلك بكثير.

وقد تسبب استخدام الأسلحة المتفجرة في سقوط معظم الضحايا الأطفال.

وقالت كاثرين راسل إن هذه الأسلحة لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، خاصة عند استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان، كما هو الحال في مدن أوكرانيا - في ماريوبول، ولوهانسك، وكريمنشوك، وفينيتسيا- "والقائمة تطول"، على حد تعبيرها.

"مرة أخرى، وكما هو الحال في جميع الحروب، فإن القرارات المتهورة التي يتخذها الكبار تعرّض الأطفال لخطر شديد. لا توجد عمليات مسلحة من هذا النوع لا تسفر عن إيذاء الأطفال".

وبخلاف الرعب المتمثل في قتل الأطفال أو تعريضهم للأذى الجسدي في هذه الهجمات، تقول السيدة كاثرين راسل إن كل طفل في أوكرانيا تقريبا تعرض لأحداث مؤلمة للغاية، "ويتعرض الفارون من العنف لخطر كبير يتمثل في الانفصال عن أسرهم والعنف والإيذاء والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر".

© Courtesy of Lviv Territorial Medical Union Hospital استطاع الأطباء أزالة شظية يبلغ طولها أربعة سنتيمترات، وتمكنوا من إنقاذ حياة صبي يبلغ من العمر 13 عاما بعد أن أصيب بجروح خطيرة جراء القصف في شرق أوكرانيا.

تذكير صارخ

وقالت مديرة اليونيسف إنه تبقى ما يزيد قليلا عن أسبوع لبداية العام الدراسي، وهذا "تذكير صارخ بحجم ما فقده الأطفال في أوكرانيا".

وقالت إن تصاعد الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلاد دمر نظام التعليم في أوكرانيا.

"تم استهداف المدارس أو استخدامها من قبل أطراف، وهو أمر أدى إلى عدم شعور العائلات بالأمان لإرسال أطفالهم إلى المدرسة".

وقدرت اليونيسف أن واحدة من كل 10 مدارس قد تضررت أو دمرت.

وقف إطلاق النار وحماية الأطفال من الأذى

وشددت مديرة اليونيسف على ضرورة أن يلتحق جميع الأطفال بالمدرسة كي يحصلوا على التعليم، بمن فيهم الأطفال المحاصرون في حالات الطوارئ، مشيرة إلى أن الأطفال في أوكرانيا والذين نزحوا بسبب هذه الحرب ليسوا استثناء.

وجددت دعوة اليونيسف إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا وحماية جميع الأطفال من الأذى. "ويشمل ذلك إنهاء الاستخدام الوحشي للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان والهجمات على المنشآت المدنية والبنية التحتية".

وأكدت أن أطفال أوكرانيا يحتاجون، بشكل عاجل، إلى الأمان والاستقرار والوصول إلى التعليم الآمن وخدمات حماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي.

"لكن أكثر من أي شيء آخر، يحتاج أطفال أوكرانيا إلى السلام"، على حد تعبير مديرة اليونيسف.