نجيبة، سيّدة تساعد نساء أفغانستان على التعافي واستعادة الأمل

"ساعدتُ النساء الناجيات من العنف على استعادة قوتهن ومرونتهن على مدار العشرين عاما الماضية. في كل مرة كنت أدعم فيها سيّدة، كنت أشعر بالنصر. لطالما كنت أرغب في فعل المزيد ومساعدة المزيد من النساء.

الآن، أشعر أن كل يوم تقف في طريقي حواجز جديدة، أقوى من السابق. ويتزايد عدد النساء والفتيات اللواتي يحتجن إلى المشورة.

تكافح العائلات من أجل توفير الطعام على المائدة يوما بعد يوم ولا توجد وظائف على الإطلاق، مما يزيد العنف في المنزل. فقدت النساء اللاتي كن يعملن بأجرٍ وظائفهن، وهذا يؤثر على صحتهن العقلية.

المدارس مغلقة بالنسبة للفتيات؛ ويشعرن وكأنهن سُلبن من آمالهن. كما أصبح من الصعب إشراك الرجال في المجتمع لحماية النساء من الممارسات الضارة والأعراف الاجتماعية.

WFP/Julian Frank نساء ينتظرون دورهن لإجراء فحوصات سوء التغذية لأطفالهن في عيادة في مقاطعة بلخ، افغانستان.

الزواج المبكر والقسري آخذ في الارتفاع

كل هذا جعل العائلات تلجأ إلى طرق ضارّة للتعامل مع الصعوبات اليومية. من بينها أصبح الزواج المبكر والزواج القسري أمرا متكرر الحدوث.

لقد كنت أعمل منذ أكثر من 20 عاما في هذا المجال. العائلات في محافظتي تعرفني. تشعر النساء بالارتياح في التحدث معي أكثر من مجرد الحاجة إلى الرعاية العقلية.

أستمع إليهن كل يوم وهن يخبرنني عن أحلامهن – أين عملن أو أين يرغبن في العمل – أو المدرسة التي يرغبن في الالتحاق بها. إنهنّ حريصات على التعلّم، ويطلبن المزيد من المساحة كي تتمتع النساء بالحرية، ومن أجل أن يتعلمن ويشاركن خبراتهن.

في الصباح، عندما أغادر إلى العمل، أقول لنفسي دائما إنني أكثر من مجرّد مرشدة. أنا معالجة للنساء اللاتي أعمل معهنّ، ولمجتمعي.

أنا أساعد النساء في التغلّب على الصدمات، ولكن الأهم من ذلك أنني أساعدهن في العثور على الأمل الذي فقدنه، ووضع خطط جديدة أكثر إشراقا. كل يوم أساعد النساء على الالتحاق بفصول محو الأمية والتدريب المهني كي يتمكنّ من مواصلة التعلّم.

ما علّمتني إياه وظيفتي هو أن النساء بحاجة إلى النساء لدعم بعضهن البعض في رحلة التعافي. نحن بحاجة إلى الاستمرار في مساعدة النساء والفتيات من حولنا لمواصلة التعلّم؛ إنها الطريقة الوحيدة للتعلم والشفاء والتمتع بالصحة والأمل بينما يواصلن رحلتهن على هذا الطريق الوعر.

تكمن القوة لإضفاء إشراقة على أيامنا المظلمة في كل واحدة منا."

*تم تغيير الأسماء والمواقع ومسار الأحداث في هذه المقالة حفاظا على سلامة المدافعة الأفغانية عن حقوق الإنسان.

هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان

تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الميدان في أفغانستان، حيث تدعم النساء والفتيات الأفغانيات كل يوم.

تتمحور استراتيجية الوكالة داخل البلاد حول الاستثمار في المرأة – بدءا من زيادة الدعم للنساء الناجيات من العنف في المقاطعات التي لم يسبق أن تواجدت فيها من قبل – إلى دعم النساء في المجال الإنساني وتقديم الخدمات الأساسية وتوفير رأس المال الأولي للأعمال التي تقودها النساء.

يظل الهدف المتمثل في إعادة بناء الحركة النسائية الأفغانية محوريا في عمل الوكالة.

اضغط هنا للاطلاع على المزيد عن عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ي أفغانستان، ووضع النساء الأفغانيات بعد عام من حكم طالبان.