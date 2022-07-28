 

الأمم المتحدة تدعو إلى الحفاظ على سلمية المظاهرات في العراق واحترام حرية التعبير

أطفال يلهون في حي دمره الصراع في العراق.
© UNICEF/UN0330643/Anmar
أطفال يلهون في حي دمره الصراع في العراق.
28 تموز/يوليه 2022
حقوق الإنسان

أفادت الأمم المتحدة في بيان، بأن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، يتابع التطورات في العراق عن كثب، مشددا على أن حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها في جميع الأوقات.
 

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة دعت باستمرار لأن تكون التظاهرات في العراق سلمية ودعت الأجهزة الأمنية إلى ضبط النفس.

وقال البيان: "كما يتعيّن على جميع الجهات الأمنية التعاون مع حكومة العراق في جهودها لضمان التجمع السلمي، وحماية جميع مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية والعاملين في العراق، والتعامل مع أي انتهاكات أمنية تم التحقق منها بطريقة فعّالة ومناسبة، مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان."

وفي تغريدة على موقع تويتر، أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أن الحق في التظاهر السلمي أساسي للديمقراطية. ولكن "يمضي ذلك جنبا إلى جنب مع احترام مؤسسات الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة."

وشددت يونامي على ضرورة أن تظل المظاهرات سلمية وتمتثل للقانون.

 

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