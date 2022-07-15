مكتب أوتشا يطلق نداء تحضيرا لموسم الشتاء في أوكرانيا -والمنظمة الدولية للهجرة تدعم اللاجئين الأوكرانيين في اليونان

يقدر مكتب أوتشا أن هناك حوالي 15.7 مليون أوكراني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 7.1 مليون نازح داخلي يعيشون في منازل خاصة ومراكز جماعية. ويعيش ملايين الأوكرانيين في منازل متضررة أو في مبان غير مناسبة لتوفير حماية كافية من ظروف الشتاء القاسية.

وشدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على أن التمويل الإضافي مطلوب بشكل طارئ لإعداد المجتمعات المعرضة للخطر وتسريع الأنشطة العاجلة التي سيكون لها نتائج أكثر فعالية للأفراد والأسر الضعيفة.

مع توقع انخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر في أجزاء من البلاد، سيشعر الملايين الذين يعيشون في ظروف متدنية المستوى أو بدون عزل شخصي أو تدفئة كافية بالآثار شديدة للشتاء القارس.

التخطيط المبكر لإنقاذ الأرواح

أكد المكتب على أن التخطيط المبكر ضروري لضمان ظروف معيشية دافئة وآمنة وكريمة للأشخاص المتضررين قبل بداية فصل الشتاء. وتقود حكومة أوكرانيا إعداد وتنفيذ أنشطة الاستعداد لفصل الشتاء، بينما تتعاون الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني لاستكمال تلك الجهود من خلال التدخلات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة خلال فترة الشتاء. وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه من خلال الإعداد الكافي والتمويل في الوقت المناسب، يمكن إنقاذ العديد من الأرواح، ولا سيما أولئك النازحين المستضعفين والمتضررين من الحرب.

IOM/Diana Novikova

قال مكتب الأوتشا، في نداء خطة الشتاء الصادر اليوم الجمعة، إن هذه الخطة "ترتكز على نهج يتمحور حول الناس، وتعطي الأولوية للنازحين داخلياً والأشخاص الذين يعيشون في مساكن دون المستوى بتدخلات حرجة يمكن أن تضمن ظروفا معيشية دافئة وآمنة وكريمة – ويتم استكمالها من خلال أنشطة قطاعية مستهدفة." وتهدف الخطة استجابة متعددة القطاعات إلى توفير تدخلات منقذة للحياة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من الآثار المدمرة للشتاء من خلال التأمين المبكر وتوزيع المواد الشتوية والترميم.

دعم المنظمة الدولية للهجرة للأوكرانيين في اليونان

وفي خبر متصل، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الهجرة واللجوء اليونانية، إلى جانب سفارة أوكرانيا في اليونان، هذا الأسبوع عن إدراج المواطنين الأوكرانيين في مشروع هيليوس التابع للمنظمة، مما سيوسع عمليات الدمج ودعم فرص العمل الهامة للاجئين المعترف بهم والمستفيدين من الحماية الدولية في اليونان.

فبعد قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتقديم حماية مؤقتة للأشخاص الفارين من أوكرانيا والاستجابة لاحتياجاتهم السكنية العاجلة في اليونان، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها ستوفر لهم الدعم السكني الذي يشمل إعانات الإيجار لمدة 12 شهراً والمساعدة في العثور على منازل في اليونان.

وسيستفيد الأوكرانيون النازحون في اليونان أيضاً من دورات الاندماج والمساعدة في التوظيف ودروس لغوية في مراكز التعلم المتخصصة في جميع أنحاء البلاد.

منذ إنشائه في عام 2019، قدم مشروع المنظمة الدولية للهجرة هيليوس إعانات إيجار لأكثر من 17 ألف شخص وأجرى أكثر من 8400 جلسة استشارة وظيفية.

بعد قرار السلطات اليونانية بتوفير الإقامة والغذاء للمواطنين الأوكرانيين عند وصولهم إلى اليونان، لعبت المنظمة الدولية للهجرة دوراً نشطاً في عملية الاستقبال - حيث دعمت أكثر من 240 مواطناً أوكرانياً بمساعدات الحماية المتخصصة والمشاركة المجتمعية وأنشطة تنمية المهارات.

