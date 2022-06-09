جنوب السودان: بعثة الأمم المتحدة تعزز مشاركة المرأة في صنع القرارات وتدعم حماية الأطفال

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك اليوم الخميس، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن 57 عضوة في البرلمان شاركن في المنتدى الذي ركز على تعزيز دور المرأة في عمليات السلام والعمليات السياسية في جنوب السودان.

وسلطت العديد من المشاركات الضوء على تأثير جهود المرأة في تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء الولاية، وأكدن على الحاجة إلى توفير فرص على المستوى الوطني للنساء لإبداء أصواتهن في عملية السلام.

أما في ملكال بولاية أعالي النيل، قدمت بعثة الأمم المتحدة تدريبات على حماية الأطفال إلى 30 ضابطاً من قوات دفاع جنوب السودان، فضلاً عن قوات الأمن. وركز التدريب على إنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الفتيان والفتيات، وكذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

قال دوجاريك إن إنهاء هذه الجرائم الجسيمة هو أحد الجوانب الرئيسية لاتفاق السلام المنشط لعام 2018 في جنوب السودان.

